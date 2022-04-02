وصفه بأنه ناد تجاري.. رانجنيك ينتقد تصريحات فان غال عن مانشستر يونايتد

انتقد رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تصريحات لويس فان غال مدرب هولندا والتي وصف فيها الأخير مانشستر يونايتد بأنه ”ناد تجاري“ قائلا إن فان غال نفسه سبق وارتبط بعقد مع مانشستر يونايتد عندما تولى تدريبه رغم هذه الآراء.

وحذر فان غال مواطنه إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام من تدريب مانشستر يونايتد، وحثه على اختيار فريق كرة قدم بدلا من الارتباط بفريق ”تجاري“.

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وتين هاغ (52 عاما) بين عدد محدود من المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، حيث تنتهي فترة المدرب المؤقت رانجنيك بنهاية الموسم الحالي.

وقال رانجنيك في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: ”لويس نفسه وهو المدرب صاحب الخبرة سبق وارتبط بعقد مع مانشستر يونايتد قبل عدة أعوام ويفترض أنه كان يعلم ذلك لو كانت هذه وجهة نظره“.

وتولى فان غال تدريب مانشستر يونايتد بين عامي 2014 و2016، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأخير قبل إقالته ليحل محله جوزيه مورينيو.

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وأشار رانجنيك إلى أن الجانب التجاري يلعب دورا كبيرا في عالم كرة القدم.

وقال المدرب الألماني أيضا: ”ما أستطيع قوله من خلال وجودي في النادي طوال الأشهر الأربعة الأخيرة هو إن نادي مانشستر يونايتد له تقاليد قوية وإنه يرتبط بعلاقات قوية مع الجمهور والمدينة بكاملها والمنطقة والمقاطعة“.

وأضاف ”العامان الأخيران لم تكن الأمور فيهما جيدة كما كان يتوقع.. لكني حتى الآن أرى أن النادي ينتظره مستقبل كبير“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة من 29 مباراة وسيلتقي مع ضيفه ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم السبت.

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وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعدما تعادل 1/1 مع أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، قبل أن يفوز النادي الإسباني 1/0 في مباراة الإياب على أولد ترافورد.

كما ودع مانشستر يونايتد مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بالخسارة بركلات الترجيح أمام ميدلزبره في فبراير الماضي،

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي وإيفرتون ونوريتش سيتي وليفربول وآرسنال وبرينتفورد وبرايتون وتشيلسي وكريستال بالاس في آخر 9 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.