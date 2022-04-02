غوارديولا يرشح تين هاغ لخلافته في مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن إريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام الهولندي ربما يكون مرشحًا قويًا لخلافته على رأس الجهاز الفني لسيتي.

كما ترشح التوقعات أيضًا تن هاج لتولي تدريب مانشستر يونايتد عندما ينتهي عقد مدربه المؤقت الحالي الألماني رالف رانجنيك في آخر هذا الموسم.

غوارديولا: جدول مانشستر سيتي المزدحم بالمباريات دليل على النجاح https://t.co/0SsZQI7cmp pic.twitter.com/QRx5KlKGF5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وقال غوارديولا في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: ”هل يمكن أن يتولى تن هاج تدريب سيتي. بالتأكيد. أعتقد أنه ربما يكون المرشح لتولي المهمة بسبب أسلوبه في التعامل مع اللعبة. هذا مؤكد“.

وسبق لغوارديولا التعامل مع تن هاغ طوال موسمين عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ الألماني وكان تن هاج مدربًا لفريق الصف الثاني للنادي البافاري.

وتولى تن هاع تدريب أياكس أمستردام خلال، موسم 2017/2018، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الهولندي في موسمي 2019 و2021 إلى جانب الوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

وأضاف غوارديولا: ”فقط أنظروا إلى أياكس تحت قيادته في الأعوام الأخيرة لتعرفوا ما يتمتع به من قدرات.. فمع بعض التفاصيل الصغيرة كان يمكن أن يتأهل الفريق لنهائي (دوري الأبطال)“.

بدأ تعلم اللغة الإنجليزية.. تين هاغ أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد https://t.co/fznrIGTijT pic.twitter.com/g1S8c98doR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وقال تن هاغ في تصريحات تلفزيونية إنه لا يستبعد مغادرة أياكس أمستردام في الصيف.

‬وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“، في ديسمبر الماضي: ”أعتقد أنني مستعد لذلك (الانتقال إلى نادٍ أجنبي كبير)، سأكون سعيدًا لمواجهة هذا التحدي“.

وأضاف: ”لكنني لا أطاردها، إذا اتضح أن هذه الخطوة لن تأتي أبدًا، فلن أقول إن مسيرتي التدريبية قد فشلت، لكنني أعتقد أن لدي الكفاءات الكافية لمواجهة هذا التحدي“.

وتولى تين هاغ تدريب أياكس في 2017 ويرتبط بعقد مع النادي، حتى يونيو 2023، وقد فاز مع أياكس أمستردام مرتين بثنائية الدوري والكأس خلال فترة أياكس، إلى جانب لقب في كأس السوبر الهولندي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فلن يقف أياكس في طريق اللاعب السابق البالغ من العمر 51 عامًا، إذا أراد خوض تحد في مكان آخر.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن تين هاغ قاد 207 مباريات لأياكس، حقق خلالها الفوز في 154 مرة، وتعادل 25 مرة، وخسر 28 مرة.