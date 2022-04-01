غوارديولا: جدول مانشستر سيتي المزدحم بالمباريات دليل على النجاح

رحب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالتحدي المتمثل في خوض سلسلة من المباريات هذا الشهر، قائلا إن الجدول المزدحم للفريق نتيجة لهيمنته على المسابقات المحلية والأوروبية لكرة القدم.

وسيخوض سيتي ثماني مباريات خلال أبريل نيسان الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويبدأ باللعب في بيرنلي، غدا السبت، بالدوري قبل مواجهة ليفربول في قبل نهائي كأس الاتحاد ثم أتلتيكو مدريد مرتين في دوري الأبطال.

ويملك سيتي متصدر الدوري وحامل اللقب 70 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي سيستضيفه في ملعب الاتحاد في العاشر من الشهر الحالي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”سنخوض العديد من المباريات، لكن هذه ليست أول مرة نفعل ذلك، لقد قمنا بعمل مذهل حتى الآن. أمامنا تسع مباريات في الدوري. يمكن أن نرتكب أخطاء ونفوز بالدوري.. سنقاتل حتى النهاية، هذا أمر مؤكد“.

وأردف: ”لقد قدمنا أداء جيدا بشكل لا يُصدق حتى الآن، والآن نخوض مباراة تلو الأخرى“.

🗣 "It's because we are in all competitions and that means we have done really, really well." Pep Guardiola sees Manchester City's busy fixture schedule as a sign of their success pic.twitter.com/OhdgwuvgKP — Football Daily (@footballdaily) April 1, 2022

ويمكن لليفربول أن يتجاوز سيتي في صدارة ترتيب الدوري في حال فوزه على واتفورد في وقت مبكر، غدا السبت، لكن جوارديولا قال إن فريقه لا يزال يركز على رحلته إلى إستاد ”ترف مور“.

وقال المدرب الإسباني عن أفضلية ليفربول: ”إنها لا تعني شيئا. في نهاية مباريات المرحلة سنعرف المركز الذي نحن فيه. لكن سواء كنا في المقدمة أو تراجعنا علينا القيام بعملنا“.

وقال غوارديولا عن فريق المدرب شون دايك الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة ”مواجهة بيرنلي على أرضه دائما صعبة، خاصة مع الطريقة التي يلعبون بها.

”أكن احتراما كبيرا لشون دايك من سنوات عديدة. الطريقة المتسقة التي يلعبون بها تثبت أنه مدرب جيد“.

وأشار غوارديولا إلى أن قلب الدفاع روبن دياز، الذي يغيب منذ بداية الشهر الماضي للإصابة، سيغيب عن مباراة الغد وقد لا يتعافى في الوقت المناسب لخوض مواجهة ليفربول الأسبوع المقبل.

وأوضح المدرب الإسباني: ”سيغيب روبن دياز وكول بالمر عن المباراة لكن باقي الفريق جاهز لمواجهة بيرنلي“.