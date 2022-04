غوارديولا: جدول مانشستر سيتي المزدحم بالمباريات دليل على النجاح

رحب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالتحدي المتمثل في خوض سلسلة من المباريات هذا الشهر، قائلا إن الجدول المزدحم للفريق نتيجة لهيمنته على المسابقات المحلية والأوروبية لكرة القدم.

وسيخوض سيتي ثماني مباريات خلال أبريل نيسان الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويبدأ باللعب في بيرنلي، غدا السبت، بالدوري قبل مواجهة ليفربول في قبل نهائي كأس الاتحاد ثم أتلتيكو مدريد مرتين في دوري الأبطال.

ويملك سيتي متصدر الدوري وحامل اللقب 70 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي سيستضيفه في ملعب الاتحاد في العاشر من الشهر الحالي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”سنخوض العديد من المباريات، لكن هذه ليست أول مرة نفعل ذلك، لقد قمنا بعمل مذهل حتى الآن. أمامنا تسع مباريات في الدوري. يمكن أن نرتكب أخطاء ونفوز بالدوري.. سنقاتل حتى النهاية، هذا أمر مؤكد“.

وأردف: ”لقد قدمنا أداء جيدا بشكل لا يُصدق حتى الآن، والآن نخوض مباراة تلو الأخرى“.

