كونتي: توتنهام لديه فرصة للحصول على مكان في المربع الذهبي

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لا يزال يملك فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد ارتفاع مستوى أدائه مؤخرا.

وبعد بداية متعثرة في الموسم الحالي فاز توتنهام في أربع من أخر خمس مباريات خاضها في الدوري الممتاز، وحاليا يحتل المركز الخامس بين فرق البطولة العشرين متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال الرابع الذي لعب مباراة أقل.

وقال كونتي قبل مباراة فريقه في الدوري أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، الأحد المقبل: ”لسنا الفريق الوحيد الذي يسعى إلى تحقيق هذه المعجزة.. هناك أربعة فرق أقوى من الآخرين: تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

”قبل خمسة أشهر كنت أستبعد التأهل لدوري الأبطال لكني الآن أعتقد أنه يتعين علينا أن نحاول ونقاتل حتى النهاية، هناك إمكانية للوصول إلى هذا الهدف“.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: ”من المهم وجود هذا الطموح، الظهور في دوري الأبطال أمر مهم بالنسبة لي ومهم بالنسبة للنادي ومهم بالنسبة للاعبين.. وبالنسبة للجميع“.

وسيكون مدافع توتنهام بن ديفيز جاهزا للمشاركة يوم الأحد أمام نيوكاسل بعد انسحابه من منتخب بلاده ويلز في مباراته الودية أمام جمهورية التشيك خلال الأسبوع الحالي بينما يقترب لاعب الوسط أوليفر سكيب والمدافع رايان سيسينيون من العودة للتشكيلة أيضا.

