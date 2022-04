رسميا: مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد برونو فيرنانديز (فيديو)

أعلن مانشستر يونايتد، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه البرتغالي برونو فرنانديز، حتى صيف 2026.

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”يسر مانشستر يونايتد أن يعلن أن برونو فيرنانديز قد وقع عقدًا جديدًا، سيبقيه في النادي حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام آخر“.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔴🇵🇹@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! ✍️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 1, 2022