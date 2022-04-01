ساوثغيت يحدد شرط فوز منتخب إنجلترا بكأس العالم 2022

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، إن فريقه يمكنه الفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام، لكن ذلك يتطلب منه أن يقدم أداء ”يقترب من الكمال“.

وصعد منتخب إنجلترا لنصف النهائي في النهائيات السابقة في روسيا في 2018، كما وصل لنهائي بطولة أوروبا العام الماضي لكنه خسر أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن ساوثغيت قوله أمس الخميس: ”قلنا للمنتخب هذا الأسبوع.. إذا كان بوسعنا الوصول لنصف النهائي فإن بوسعنا التأهل للنهائي وفعلنا. وإذا كان بوسعنا الوصول للنهائي فإننا نستطيع الفوز باللقب“.

وأضاف ”وتحقيق هذا أمر غاية في الصعوبة وسيتطلب منا هذا أن نكون أقرب ما يكون إلى الكمال“.

وتابع ساوثغيت ”هذا هو التحدي الذي نواجهه حتى قبل التوجه إلى قطر؛ لأنه يتعين علينا أن نكون في الوضح الصحيح قبل ذلك“.

ومن المقرر سحب قرعة النهائيات المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

ساوثغيت يفسر قرار ويلفريد زاها بتمثيل منتخب كوت ديفوار وليس إنجلترا https://t.co/JH6S3amXJM pic.twitter.com/RzFPJHqicU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

وستقام البطولة ما بين 21 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وتوج منتخب إنجلترا بكأس العالم مرة واحدة في 1966 عندما هزم ضيفه ألمانيا الغربية في المباراة النهائية في استاد ويمبلي اللندني الشهير.

وأضاف ساوثغيت ”بالتأكيد يحظى فريقنا بالاحترام وأعتقد أننا أصبحنا فريقا تسعى بقية الفرق لتجنب مواجهته“.

وأتم ”لكن هذا له سلبياته أيضا؛ لأن بعض الفرق ستستعد لمواجهتنا بصورة مختلفة“.

وتولى غاريث ساوثغيت، البالغ من العمر 51 عاما، تدريب منتخب إنجلترا في سبتمبر 2016 بشكل مؤقت، قبل أن يتم تثبيته في نوفمبر 2016.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ساوثغيت البالغ من العمر 51 عاما قاد منتخب إنجلترا في 70 مباراة، حقق الفوز 48 مرة، في حين تعادل 11 مرة، وخسر 11 مرة.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائيات كأس العالم بعدما تصدر ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات قارة أوروبا، وحقق منتخب الأسود الثلاثة الفوز 8 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 39 هدفا (الأعلى في التصفيات الأوروبية) وتلقوا 3 أهداف فقط.

وسيشارك منتخب إنجلترا في كأس العالم للمرة الـ16 بشكل عام، والسادسة على التوالي، حيث كان آخر غياب في نسخة 1994.