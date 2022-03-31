أغويرو يدرس التراجع عن قرار الاعتزال

نشرت تقارير إخبارية عن رغبة المهاجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو، الذي كان قد أعلن اعتزاله اللعب أواخر العام الماضي بسبب مشكلات في القلب، عن العودة للمستطيل الأخضر.

وصرح أغويرو لشبكة تيك سبورتس الأرجنتينية الرياضية: ”أمس دار في ذهني الرغبة في العودة للعب كرة القدم“.

وأضاف: ”الأطباء أخبروني أنه يتحتم علي الابتعاد عن الملاعب لخمسة أو ستة أشهر، لكن لدي الرغبة في العودة للتدرب“.

وتابع: ”وصلني عرض من نادي إنتر ميامي، لكني رفضته، ماذا سأفعل في غضون عامين؟ سنرى“.

وأعلن أغويرو اعتزاله اللعب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب مشكلة قلبية تعرض لها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مباراة برشلونة وألافيس واعتبر أن ”الصحة تأتي أولاً“.

وأنهى أغويرو مسيرة رائعة بشكل مفاجئ عن عمر 33 عاماً، بعدما برز في الأرجنتين عام 2003، وسطع نجمه في أوروبا بعد انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد، الذي دافع عن قميصه بين عامي 2006 و2011.

وانتقل بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليغ)، ليصبح أسطورة داخل فريق مانشستر سيتي (2011-2021)، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر ولعب معه 165 دقيقة موزعة على خمس مباريات.

ونال سيرجيو أغويرو مع أتلتيكو مدريد لقبا في الدوري الأوروبي ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، في حين نال مع مانشستر سيتي 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و3 في كأس الدرع الخيرية.