الدوري الإنجليزي.. ليفربول يستعد للعودة إلى الصدارة ولو"مؤقتًا"

يمكن لليفربول أن يصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ السبت، لأول مرة هذا العام ورغم أنه قد يستمتع بذلك لساعات قليلة، فإن منافسه المتصدر مانشستر سيتي سيشعر بالضغط.

وسيلعب ليفربول ضد واتفورد، الذي يقوده مدربه السابق روي هودجسون، في وقت مبكر على ملعب أنفيلد، بينما يلتقي سيتي، الذي كان متصدرًا بفارق 14 نقطة، في فبراير/ شباط، مع بيرنلي، مساءً.

ليفربول لم يوافق بعد… مانشستر سيتي يتصدر 3 أندية يمكنها تحقيق طلبات محمد صلاح المالية https://t.co/iBeoXeE10U pic.twitter.com/jASXdsuFjJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

وستؤثر المباراتان بشكل كبير في صراع البقاء، إذ يقبع واتفورد، وبيرنلي، في المركزين 18 و19، بينما يتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن سيتي حامل اللقب في صراع القمة.

وحقق فريق المدرب يورغن كلوب 9 انتصارات متتالية، ولم يخسر في 14 مباراة بالدوري، وسيسعى إلى تمديد هذه السلسلة قبل مواجهة قد تكون حاسمة للقب أمام سيتي في استاد الاتحاد في العاشر من أبريل/ نيسان.

وعاد محمد صلاح، وساديو ماني، من الفترة الدولية، ويشعر أحدهما فقط بالسعادة وهو ماني بعد قيادة السنغال للتأهل لكأس العالم على حساب مصر وصلاح.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين بالدوري، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، حين كان كلاوديو رانييري يقود واتفورد، فاز ليفربول 5-صفر وصعد للقمة، وهزّ صلاح وماني الشباك، فيما سجل روبرتو فرمينو ثلاثية.

ويملك هودجسون تشكيلة شبه مكتملة، وعن شعوره قبل الزيارة ردَّ: ”الخوف، افترض ذلك“.

كلوب يقلل من إمكانية تتويج #ليفربول بأربعة ألقاب هذا الموسم التفاصيل | https://t.co/1fBo6ri03o#إرم_سبورت pic.twitter.com/zTXtsPQlWj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2022

* صيد سهل

فاز سيتي في آخر 9 مواجهات أمام بيرنلي الذي خسر آخر 3 مباريات له دون تسجيل أي هدف.

ويبدو فريق المدرب بيب غوارديولا أقرب لحصد 3 نقاط في تيرف مور حتى لو لم يكن بيرنلي صيدًا سهلًا.

وقال نيك بوب حارس بيرنلي: ”مباراة سيتي ضخمة بالنسبة لنا، لكن لا يمكننا رفع راية الاستسلام، وهذا ليس من شيمنا“.

وربما يفقد سيتي جهود قلب الدفاع جون ستونز الذي أصيب في الإحماء قبل مباراة ودية بين إنجلترا وسويسرا، يوم السبت الماضي، وغاب عن اللقاء التالي أمام ساحل العاج، يوم الثلاثاء.

ويستضيف تشيلسي صاحب المركز الثالث، الطامح لفوزه السابع على التوالي بجميع المسابقات، برنتفورد، يوم السبت، في قمة غرب لندن، أما آرسنال رابع الترتيب فيزور كريستال بالاس الذي يدربه أسطورته السابق باتريك فييرا، يوم الإثنين.

ويبتعد تشيلسي بطل أوروبا وآرسنال بفارق 11 و16 نقطة عن القمة، لكن تتبقى لهما مباراة.

وفي القاع، يحل إيفرتون صاحب المركز 17 ضيفًا على وست هام يونايتد، يوم الأحد، في محاولة للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط قبل مباراة محورية خارج ملعبه أمام بيرنلي، يوم الأربعاء المقبل.

ويستقبل ليدز يونايتد، الذي تحسن لكنه لا يزال في المركز الـ 16 بفارق 7 نقاط عن واتفورد، يوم السبت، فريق ساوثامبتون الطامح لإنهاء سلسلة من 3 هزائم.

ويلعب مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي، يوم السبت، بينما يواجه توتنهام هوتسبير ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد.