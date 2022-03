الدوري الإنجليزي يعود لاستخدام قاعدة التبديلات الخمس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأندية صوتت خلال اجتماع ضم كافة الأطراف المعنية لصالح إعادة استخدام خمسة تبديلات في المباراة من الموسم المقبل 2022-2023.

وأضافت الرابطة في بيان أن التغييرات يمكن أن تتم خلال ثلاث مناسبات خلال المباراة ليس بينها بين الشوطين، ويمكن للأندية وضع تسعة بدلاء إجمالا ضمن التشكيلة.

🗓️ It was also confirmed that the #PL Summer 2022 Transfer Window will open on 10 June and will close at 23:00 BST on 1 September in line with other European leagues. pic.twitter.com/xrI0Alca9o

