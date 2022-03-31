الدوري الإنجليزي يعود لاستخدام قاعدة التبديلات الخمس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأندية صوتت خلال اجتماع ضم كافة الأطراف المعنية لصالح إعادة استخدام خمسة تبديلات في المباراة من الموسم المقبل 2022-2023.

وأضافت الرابطة في بيان أن التغييرات يمكن أن تتم خلال ثلاث مناسبات خلال المباراة ليس بينها بين الشوطين، ويمكن للأندية وضع تسعة بدلاء إجمالا ضمن التشكيلة.

🗓️ It was also confirmed that the #PL Summer 2022 Transfer Window will open on 10 June and will close at 23:00 BST on 1 September in line with other European leagues. pic.twitter.com/xrI0Alca9o — Premier League (@premierleague) March 31, 2022

وسُمحت لأندية الدوري الممتاز بزيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة بالمباراة في موسم 2019-2020 عند استئناف المسابقة في يونيو حزيران عقب توقف دام ثلاثة شهور بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المسؤول عن سن تشريعات اللعبة باستدامة هذه القاعدة، لكن الدوري الإنجليزي كان الوحيد في أوروبا الذي صوت ضد الاعتماد على خمسة تبديلات في المباراة بداية من موسم 2020-2021 رغم إبداء العديد من المدربين مخاوفهم من إجهاد اللاعبين.

وأضاف البيان أنه سيتم التوقف عن إجراء اختبار كوفيد-19 مرتين أسبوعيا للاعبين والفريق المعاون اعتبارا من الاثنين المقبل مع اختبار الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض فقط.

وتابع البيان: ”تظل سلامة اللاعبين والأجهزة المعاونة أولوية وسيواصل الدوري الإنجليزي الممتاز مراقبة وضع كوفيد-19 في البلاد“.

وقالت رابطة الدوري الممتاز أيضا إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في العاشر من يونيو حزيران وتنتهي في الأول من سبتمبر أيلول المقبلين.