رياضة

الدوري الإنجليزي يعود لاستخدام قاعدة التبديلات الخمس
تاريخ النشر: 31 مارس 2022 15:12 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2022 16:35 GMT

الدوري الإنجليزي يعود لاستخدام قاعدة التبديلات الخمس

سُمحت لأندية الدوري الممتاز بزيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة بالمباراة في موسم 2019-2020

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأندية صوتت خلال اجتماع ضم كافة الأطراف المعنية لصالح إعادة استخدام خمسة تبديلات في المباراة من الموسم المقبل 2022-2023.

وأضافت الرابطة في بيان أن التغييرات يمكن أن تتم خلال ثلاث مناسبات خلال المباراة ليس بينها بين الشوطين، ويمكن للأندية وضع تسعة بدلاء إجمالا ضمن التشكيلة.

وسُمحت لأندية الدوري الممتاز بزيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة بالمباراة في موسم 2019-2020 عند استئناف المسابقة في يونيو حزيران عقب توقف دام ثلاثة شهور بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المسؤول عن سن تشريعات اللعبة باستدامة هذه القاعدة، لكن الدوري الإنجليزي كان الوحيد في أوروبا الذي صوت ضد الاعتماد على خمسة تبديلات في المباراة بداية من موسم 2020-2021 رغم إبداء العديد من المدربين مخاوفهم من إجهاد اللاعبين.

وأضاف البيان أنه سيتم التوقف عن إجراء اختبار كوفيد-19 مرتين أسبوعيا للاعبين والفريق المعاون اعتبارا من الاثنين المقبل مع اختبار الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض فقط.

وتابع البيان: ”تظل سلامة اللاعبين والأجهزة المعاونة أولوية وسيواصل الدوري الإنجليزي الممتاز مراقبة وضع كوفيد-19 في البلاد“.

وقالت رابطة الدوري الممتاز أيضا إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في العاشر من يونيو حزيران وتنتهي في الأول من سبتمبر أيلول المقبلين.

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