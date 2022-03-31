سبورت: ليفربول لن يقبل رحيل محمد صلاح في الصيف

أكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الخميس، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لا تفكر ولن تقبل رحيل النجم المصري محمد صلاح هذا الصيف، رغم أنه سيكون قد تبقى عام واحد على نهاية عقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وفشلت محاولات الطرفين بشأن تجديد العقد، وقبل أيام قال موقع ”فوتبول إنسايدر“ إن صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في آنفيلد، في الوقت الذي ترفض إدارة الريدز تلبية طلبات اللاعب، في ظل تقدمه في العمر.

🗣️ فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب هولندا يدعم زميله محمد صلاح بعد فشل منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 🔴 سيحول خيبة الأمل إلى نجاح فيما يتبقى من مباريات بالموسم الحالي 🔴 لا يزال لدينا شيء نلعب من أجله.. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها pic.twitter.com/sFXPpGfzxr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإنه من الواضح أن الاتفاق بين ليفربول وصلاح يبدو بعيد المنال، وأن هناك فرصة ضئيلة في أن يتغير كل شيء قبل نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أنه بالنظر إلى هذا السيناريو، فإن محمد صلاح منفتح على الاستماع للعروض ويغريه بشدة خيار اللعب لبرشلونة، لكن المقربين منه يعرفون بالفعل أن رحيله عن أنفيلد يبدو شبه مستحيل، إذ يبدو أن ليفربول مصمم على عدم تسهيل رحيله هذا الصيف.

تقرير: إدارة ليفربول تثق في تنازل محمد صلاح وتوقيع عقد جديد https://t.co/Nwf6QiDf4z pic.twitter.com/0f4PASn45b — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ألمح بالفعل إلى أنه يمكنه إعلان أن محمد صلاح غير قابل للبيع هذا الصيف، ولا يريد بيع اللاعب ولا حتى الاستماع للعروض وهو الأمر الذي يعقد فرص رحيل صلاح بنهاية هذا الموسم.

وأفادت ”سبورت“ أنه تم إبلاغ برشلونة بأن محمد صلاح، الذي سيبلغ 30 عاما في يونيو المقبل، سيبذل قصارى جهده للانضمام إلى الفريق الكتالوني طالما توفرت الظروف الاقتصادية لجعل ذلك ممكنا هذا الصيف.

ليفربول لم يوافق بعد… مانشستر سيتي يتصدر 3 أندية يمكنها تحقيق طلبات محمد صلاح المالية https://t.co/iBeoXeE10U pic.twitter.com/jASXdsuFjJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

من جهته برشلونة، في الوقت الحالي، لم يتجاوز مرحلة ”استفسار بسيط“ عن إرادة اللاعب، لكنه لم يتصل بليفربول، ويعلم أنه من الصعب للغاية التفاوض مع إدارة الريدز، وبالتالي فإن إدارة برشلونة تعرف أنه لا يمكن التعاقد مع صلاح إلا إذا فتح ليفربول الباب وهو أمر لم يحدث بعد، بل على العكس تماما.

وأكدت أنه في ليفربول لا يفكرون حتى في رحيل محمد صلاح ولن يقبلوا، وتضغط إدارة ليفربول على صلاح من خلال تقديم عرض جديدة محسّن.

وختمت ”سبورت“ تقريرها بأنه إن كانت تكلفة التعاقد مع محمد صلاح ستكون مناسبة فإنه سيكون أحد نجوم برشلونة الموسم المقبل.