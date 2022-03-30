تقارير: توسيع تشكيلة منتخبات كأس العالم لتضم 26 لاعبا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيسمح بزيادة عدد اللاعبين بتشكيلات المنتخبات المشاركة في كأس العالم في قطر إلى 26 لاعبا بدلا من 23.

وقال مصدر لوكالة ”رويترز“، اليوم الأربعاء، إن مدربي المنتخبات ومسؤولي الاتحادات سيناقشون هذه الخطوة خلال اجتماع مع الفيفا يوم الجمعة، قبل سحب قرعة النهائيات.

وبسبب تأثير كوفيد-19 على اللاعبين واستخدام خمسة تغييرات في المباراة، أثير مقترح بإضافة ثلاثة لاعبين إلى التشكيلة.

وسمح الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للمنتخبات بضم 26 لاعبا بتشكيلة بطولة أوروبا العام الماضي، لكن مع استدعاء 23 لاعبا فقط في قائمة كل مباراة.

وسمح اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) للمنتخبات بضم 28 لاعبا في تشكيلة كأس كوبا أمريكا العام الماضي.

ويحتاج أي قرار نهائي لأن يصدر من اللجنة المنظمة لمسابقات الفيفا وموافقة الاتحاد الدولي.