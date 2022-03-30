ساوثغيت ينتقد صيحات استهجان "سخيفة" ضد هاري ماغواير

انتقد غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، بعض جماهير المنتخب الوطني عقب إطلاق صيحات استهجان ضد هاري ماغواير خلال الفوز 3-صفر على ساحل العاج، يوم الثلاثاء، قائلا إن المدافع سيكون ضمن تشكيلة الفريق في كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق العام الحالي.

وتعرض ماغواير للانتقاد بسبب أدائه مع فريقه مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي أدى إلى استياء بعض مشجعي إنجلترا أيضا.

وكانت هناك صيحات استهجان عند إعلان اسمه في استاد ويمبلي قبل انطلاق المباراة أمام ساحل العاج وعند لمسه للكرة.

🗣 "I thought the reception was a joke, an absolute joke. What he has done for us, the way he has performed for England, I don't get it" Gareth Southgate was FURIOUS after Harry Maguire was booed by some England fans ahead of the friendly against the Ivory Coast 😡 pic.twitter.com/GwGSApw7aj — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 29, 2022

وقال ساوثغيت للصحفيين: ”لا أفهم كيف يفيد ذلك أي شخص، لأننا إما أن نكون معا أو لا نكون. أتخيل أنك إذا سألت بعض هؤلاء الجماهير عن سبب قيامهم بذلك، فقد لا يتمكنون من الإجابة عن هذا السؤال“.

وحذر من أن استهداف ماغواير قد يجعل لاعبين آخرين يخشون من التعرض لنفس المعاملة من ثم تراجع رغبتهم في تمثيل المنتخب الوطني.

England defender Harry Maguire was booed by some sections of the crowd ahead of the friendly against the Ivory Coast at Wembley.pic.twitter.com/bB0P8GaIUo — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 29, 2022

وقال إن لاعبي إنجلترا السابقين جون بارنز وآشلي كول تعرضا لمعاملة مشابهة وكذلك رحيم سترلينغ، أحد أبرز لاعبي إنجلترا الآن.

وأشاد ساوثغيت بأداء ماغواير أمس وقال إنه بحاجة للأداء جيدا للحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم في قطر.

وأضاف: ”لن نفوز بلقب كأس العالم في وجود لاعبين خاضوا ثلاث أو أربع مباريات دولية. هذا لم يحدث في تاريخ اللعبة.

”إنه (ماغواير) يتمتع بجودة عالية، وفي رأيي أنه أفضل قلب دفاع في ناديه أيضا. إنه أمر سخيف. يكاد يكون في كل مرة يدخل فيها ملعب كرة قدم يخضع لمتابعة دقيقة من الجماهير“.

وفازت إنجلترا 3-صفر على عشرة لاعبين من ساحل العاج في مباراة ودية دولية، يوم الثلاثاء، تألق فيها رحيم سترلينغ الذي صنع هدفا لزميله أولي واتكينز في أول مشاركة أساسية له مع بلاده وسجل الهدف الثاني بنفسه.

افتتح صاحب الضيافة التسجيل في الدقيقة الـ 30 بعد أن لعب سترلينغ، الذي ارتدى شارة القيادة تمريرة عرضية لواتكينز ليضعها في الشباك من مسافة قريبة محرزا هدفه الثاني مع منتخب إنجلترا.

ونال سيرج أورييه إنذارين سريعين ليلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 40 قبل دقائق من تسجيل سترلينغ لهدفه من عرضية جاك جريليش.

وحسم تايرون مينغز الفوز من آخر لمسة تقريبا في المباراة بعد أن هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وأجرى ساوثغيت عشرة تغييرات على التشكيلة التي فازت على سويسرا 2-1 في مباراة ودية أخرى يوم السبت، حيث منح أول مشاركة أساسية للمدافع تيريك ميتشل وواتكينز.