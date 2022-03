ساوثغيت ينتقد صيحات استهجان "سخيفة" ضد هاري ماغواير

انتقد غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، بعض جماهير المنتخب الوطني عقب إطلاق صيحات استهجان ضد هاري ماغواير خلال الفوز 3-صفر على ساحل العاج، يوم الثلاثاء، قائلا إن المدافع سيكون ضمن تشكيلة الفريق في كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق العام الحالي.

وتعرض ماغواير للانتقاد بسبب أدائه مع فريقه مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي أدى إلى استياء بعض مشجعي إنجلترا أيضا.

وكانت هناك صيحات استهجان عند إعلان اسمه في استاد ويمبلي قبل انطلاق المباراة أمام ساحل العاج وعند لمسه للكرة.

🗣 "I thought the reception was a joke, an absolute joke. What he has done for us, the way he has performed for England, I don't get it"

Gareth Southgate was FURIOUS after Harry Maguire was booed by some England fans ahead of the friendly against the Ivory Coast 😡 pic.twitter.com/GwGSApw7aj

