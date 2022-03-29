إريكسن يهز الشباك مع عودته للملعب الذي شهد أزمته القلبية في يورو 2020 (فيديو)

سجل كريستيان إريكسن هدفًا رائعًا مع عودته إلى ملعب باركن الذي كاد أن يفقد فيه حياته بسبب أزمة قلبية في بطولة أوروبا لكرة القدم، في يونيو/ حزيران الماضي، محرزًا الهدف الثالث للدنمارك في مواجهة ودية أمام صربيا، اليوم الثلاثاء.

وهزَّ صانع اللعب، البالغ من العمر 30 عامًا، الشباك في الدقيقة 57 من المباراة في الملعب الذي شهد سقوطه مغشيًا عليه أمام فنلندا في دور المجموعات ببطولة أوروبا.

وكان إريكسن، الذي عاد للمنافسات على مستوى الأندية مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في فبراير/ شباط الماضي، هزَّ الشباك بعد دقيقتين من مشاركته كبديل في عودته إلى تشكيلة الدنمارك في مباراة ودية أمام هولندا في أمستردام، يوم السبت.

وضع يواكيم مايله الدنمارك في المقدمة بعدما أبدلت الكرة اتجاهها في الدقيقة 15 وضاعف يسبر ليندستروم الغلة بعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني.

وهتفت الجماهير باسم إريكسن خلال استبداله في الدقيقة 80 وقام الحارس كاسبر شمايكل بتقبيل رأس إريكسن أثناء تسليمه شارة القيادة.

وأخفق منتخب صربيا في تسديد أي محاولة على المرمى حتى الدقيقة 88 وسيأمل في التطور قبل سفره إلى النهائيات في قطر.

وتأهلت الدنمارك وصربيا إلى نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر تشرين الثاني.