رياضة

تقرير: إدارة ليفربول تثق في تنازل محمد صلاح وتوقيع عقد جديد
تاريخ النشر: 28 مارس 2022 14:53 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2022 15:05 GMT

تقرير: إدارة ليفربول تثق في تنازل محمد صلاح وتوقيع عقد جديد

محمد صلاح سجل الموسم الحالي 28 هدفا وصنع 10 في 36 مباراة مع ليفربول، بينها 20 هدفا في 27 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، بأن إدارة ليفربول تعتقد أن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، سيتنازل عن مطالبه المالية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، وحال عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، فإن إدارة ليفربول قد تبيع اللاعب الصيف المقبل؛ لتجنب رحيله مجانا في صيف 2023.

ونقل موقع ”فوتبول إنسايدر“ عن مصدر مقرب من ليفربول، قوله إن إدارة ليفربول تعتقد أن محمد صلاح سيتخلى في النهاية عن مطالبه وسيوقع صفقة جديدة ”ضخمة“.

وأوضح الموقع أن صلاح، الذي سيكمل 30 عاما في يونيو المقبل، يريد 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في آنفيلد، في الوقت الذي ترفض إدارة الريدز تلبية طلبات اللاعب، في ظل تقدمه في العمر.

وزاد هذا الأمر من إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، الصيف المقبل، حيث ارتبط بالانتقال إلى برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

وأشار الموقع إلى أن ملاك ليفربول ما زالوا يأملون في الاتفاق على عقد جديد طويل الأجل مع صلاح.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، صيف عام 2017، وقاد الريدز للفوز بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

في سياق متصل، حث اللاعب السابق كيفن فيليبس فريق ليفربول على ”تعديل القواعد“ لإبقاء محمد صلاح في النادي.

وقال مهاجم إنجلترا السابق لموقع ”فوتبول إنسايدر“، إن خسارة صلاح ستكون ضربة ”كبيرة“.

والموسم الحالي سجل صلاح 28 هدفا وصنع 10 في 36 مباراة مع ليفربول، بينها 20 هدفا في 27 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن محمد صلاح سجل 153 هدفا وصنع 57 في 239 مباراة مع ليفربول.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017، حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين، موسمي 2017/2018، و2018/2019.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر أمام السنغال، غدا الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، علما أن منتخب مصر فاز 1/0 في مباراة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، في القاهرة.

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