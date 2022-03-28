تقرير: إدارة ليفربول تثق في تنازل محمد صلاح وتوقيع عقد جديد

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، بأن إدارة ليفربول تعتقد أن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، سيتنازل عن مطالبه المالية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، وحال عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، فإن إدارة ليفربول قد تبيع اللاعب الصيف المقبل؛ لتجنب رحيله مجانا في صيف 2023.

ليفربول لم يوافق بعد… مانشستر سيتي يتصدر 3 أندية يمكنها تحقيق طلبات محمد صلاح المالية https://t.co/iBeoXeE10U pic.twitter.com/jASXdsuFjJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

ونقل موقع ”فوتبول إنسايدر“ عن مصدر مقرب من ليفربول، قوله إن إدارة ليفربول تعتقد أن محمد صلاح سيتخلى في النهاية عن مطالبه وسيوقع صفقة جديدة ”ضخمة“.

وأوضح الموقع أن صلاح، الذي سيكمل 30 عاما في يونيو المقبل، يريد 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في آنفيلد، في الوقت الذي ترفض إدارة الريدز تلبية طلبات اللاعب، في ظل تقدمه في العمر.

وزاد هذا الأمر من إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، الصيف المقبل، حيث ارتبط بالانتقال إلى برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

يوفنتوس يخرج من سباق التعاقد مع محمد صلاح ويجد البديل https://t.co/eoe30UuTVO pic.twitter.com/4uf9RozuCk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

وأشار الموقع إلى أن ملاك ليفربول ما زالوا يأملون في الاتفاق على عقد جديد طويل الأجل مع صلاح.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، صيف عام 2017، وقاد الريدز للفوز بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

في سياق متصل، حث اللاعب السابق كيفن فيليبس فريق ليفربول على ”تعديل القواعد“ لإبقاء محمد صلاح في النادي.

وقال مهاجم إنجلترا السابق لموقع ”فوتبول إنسايدر“، إن خسارة صلاح ستكون ضربة ”كبيرة“.

آس: برشلونة سيفعل كل ما في وسعه لضم محمد صلاح في حال استحالة التعاقد مع هالاند https://t.co/Na9wuLPq2M pic.twitter.com/Zm5bMxwC0L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

والموسم الحالي سجل صلاح 28 هدفا وصنع 10 في 36 مباراة مع ليفربول، بينها 20 هدفا في 27 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن محمد صلاح سجل 153 هدفا وصنع 57 في 239 مباراة مع ليفربول.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017، حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين، موسمي 2017/2018، و2018/2019.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر أمام السنغال، غدا الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، علما أن منتخب مصر فاز 1/0 في مباراة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، في القاهرة.