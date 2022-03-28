واين روني: كريستيانو رونالدو ممل وريو فرديناند متعجرف

ظهر النجم الإنجليزي السابق واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا والمدرب الحالي لفريق دربي كاونتي في حفل عشاء للتحدث عن تجربته كلاعب أمام مشجعين دفع كل واحد منهم 300 جنيه إسترليني للاستماع لأحد النجوم التي تملك عشاقًا ومحبين ومعجبين في كرة القدم الإنجليزية والعالمية.

ولم يكن النجم الإنجليزي مهادنًا في حديثه عن تجربته وعلاقته مع زملائه السابقين ورأيه فيهم، وخصوصًا مَن لعب معهم في مانشستر يونايتد.

وقال واين روني عن زميله السابق في مانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ”إنه لاعب جيد، لكنه ممل، ربما حاليًّا ليس جيدًا بما يكفي لكنه ما زال مملًّا“.

وأضاف متحدثًا عن حادثة طرده في نهائيات كأس العالم ألمانيا 2006 بسبب كريستيانو رونالدو في لقاء جمع المنتخبين الإنجليزي والبرتغالي في ربع النهائي ”إنه يحب الغوص، ليس لدي مشكلة مع كريستيانو رونالدو تحدثت معه في نفق غرف الملابس، أنا إنجليزي وهو برتغالي، حين نلعب لا أهتم لم يعد صديقي، وحين ينتهي اللقاء نعود أصدقاء“.

ولم يسلم زميله السابق المدافع ريو فرديناند من انتقاداته، وقال ”ريو فرديناند كان لاعبًا كبيرًا لكنه مجرد متعجرف، مرة قال لي: تأخذ راتبًا كبيرًا في مانشستر يونايتد لإدخال الكرة للمرمى، افعل ذلك، قلت له: قم بعملك، أعطني الكرة، أعط الكرة لكريستيانو رونالدو، توقف عن الوقوف والعبث، ريو فرديناند من أفضل اللاعبين لكنه ينسى أحيانًا أنه مدافع“.

كما تحدث واين روني عن علاقته بالمهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز وقال ”لمدة عامين كنت أحب اللعب معه، كان من عادتي اصطحابه من منزله في لقاءات دوري أبطال أوروبا إلى المطار، نلعب اللقاء ونعود، بصراحة الحديث معه لمدة 30 دقيقة لا أعرف ما يخرج من فمه، يتمتم ولا شيء، كان أكبر خيبة أمل في حياتي“.

ولم ينس واين روني الحديث عن نفسه بسخرية، واعترف ”كنت مغرورًا ومتعجرفًا حين بدأت كرة القدم“.

وتذكر خلافاته مع مدربي الشباب في الفريق حين كان عمره 14 سنة، ومشادة وقعت مع رئيس قسم الشباب عندما عاد لمنزله بزجاجتين من الكحول وسيجارة أنهت سلوكياته المبكرة في الاحتفال.

وأضاف ”حاول السير أليكس فرغيسون التعاقد معي حين كان عمري 14 سنة، كان يتحدث مع والدي وأمي وقال لي فرغيسون على التلفون وأجبته/ أريد أن ألعب في إيفرتون“.

وأكد واين روني أنه مع الوقت علم أنه كان عليه اللعب مع أليكس فيرغسون واعترف بكونه السبب وراء توقيعه لمانشستر يونايتد.