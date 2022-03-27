رغم غموض مصيره مع باريس سان جيرمان.. دي ماريا يعتزل دوليا بعد نهاية كأس العالم

أثار التعليق الذي كتبه أنخيل دي ماريا جناح الأرجنتين على حسابه في انستغرام عقب الفوز على الإكوادور في استاد ”لا بومبونيرا“ بثلاثية نظيفة بينها هدف سجله نجم باريس سان جيرمان الكثير من التكهنات بشأن اعتزاله دوليا، عندما كتب ”بالتأكيد كانت آخر مباراة لي بهذا القميص في الأرجنتين“.

ولا شك أن هذا التعليق ترك إحساسًا بالوداع وهذا ما أكدته محطة TyC Sports التلفزيونية الأرجنتينية حصريًا بأنه دي ماريا يخطط للاعتزال الدولي بعد كأس العالم قطر 2022.

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وضمنت الأرجنتين التأهل للنهائيات في قطر في وقت سابق برفقة البرازيل والإكوادور وأوروغواي قبل خوض الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل بينما تتصارع بيرو وكولومبيا وتشيلي على خوض الملحق أمام منتخب آسيوي.

وتؤكد المحطة نقلا عن وكيل أعمال اللاعب المولود في روزاريو مسقط رأس ليونيل ميسي أيضا والبالغ من العمر 34 عامًا أنه يخطط لمغادرة المنتخب الوطني عقب نهاية كأس العالم ، وهو ما يعتبر عمليا أحد أبرز اللاعبين في القائمة.

وسيكون السبب الرئيسي في اعتزال دي ماريا منح الفرصة للأجيال الجديدة ، على الرغم من أن أدائه الجيد يسمح له بمواصلة مسيرته المهنية على أعلى مستوى.

وسيواصل دي ماريا مسيرته مع الأندية ، رغم أنه لم يعرف بعد مصيره مع باريس سان جيرمان نظرا لأنه لم يجدد عقده بعد، لكن المحطة ذاتها أكدت حقيقة أنه في نهاية عام 2022 سيتوقف عن ارتداء القميص الأزرق والأبيض ، حيث لعب 122 مباراة دولية وسجل 24 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة وسيواصل زيادة هذه الأرقام حتى نهاية مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وأضافت TyC Sports أن دي مباريا دي سيليسيون بطل العالم تحت 20 عاما اتخذ قراره بشكل عملي، لينهي مسيرته الدولية التي شهدت العديد من الأهداف المؤثرة بينها هدفه الرائع في نهائي أولمبياد بكين 2008 للتتويج بالذهبية على حساب نيجيريا.

وسجل دي ماريا هدف الأرجنتين الوحيد، بعد هجمة مرتدة عقب تمريرة سحرية من ميسي، وضعت الجناح الشاب في ذلك الوقت بمواجهة الحارس النيجيري أمبروز فانزيكين، ليسددها ”لوب“ بلمسة رائعة من فوق رأس الحارس.

وسجل دي ماريا هدفاً بنفس الطريقة ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد تمريرة سحرية من رودريغو دي بول، فشل الظهير الأيسر رينان لودي في إبعادها، لينفرد الجناح الأرجنتيني بالحارس إيدرسون، ويضعها ”لوب“ من جديد فوق رأس الحارس البرازيلي.

وفيما يلي أرقام أنخيل دي ماريا في المنتخب الأرجنتيني:

كوبا أمريكا 2021 ، بهدفه ضد البرازيل في نهائي ماراكانا. أيضا ، كأس العالم تحت 20 عماما 2007 في كندا والميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

لعب 122 مباراة وهو اللاعب الرابع الأكثر ظهورًا في التاريخ خلف ميسي (160) وخافيير ماسكيرانو (147) وخافيير زانيتي (143).

وسجل 24 هدفاً ، يحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للأرجنتين بعد ميسي (81 هدفا) و غابرييل باتيستوتا (56) وسيرجيو أجويرو (41) وهرنان كريسبو (35) ودييغو أرماندو مارادونا (34) وغونزالو هيغواين (31) ولويس أرتيم (24 هدفا).

ولعب ثلاثة نهائيات لكأس العالم (جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018). وسيتواجد للمرة الرابعة في قطر 2022.

وخاض خمس نسخ من كأس كوبا أمريكا (الأرجنتين 2011 و تشيلي 2015 والولايات المتحدة 2016 والبرازيل 2019 والبرازيل 2021).