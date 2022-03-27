قد يلقى مصير زوما.. بن تشيلويل نجم تشيلسي متهم بإساءة معاملة نمر أبيض (فيديو)

تعرض الدولي الإنجليزي بن تشيلويل لانتقادات من قبل قادة جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان بسبب مشاكساته مع نمر في قفص، وممارسة لعبة شد الحبل معه.

وشوهد نجم تشيلسي الذي يحصل على 190 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، والذي يعاني من إصابة في الركبة، وهو يبتسم مع 3 من أصدقائه أثناء صراعهم مع نمر محبوس في قفص داخل متنزة للحيوانات.

وأظهرت لقطات على ”إنستغرام“ مدافع تشيلسي وهو يلعب مع 3 من أصدقائه ”شد الحبل“ مع نمر أبيض في قفص بوضع حبل في فم النمر والطرف الآخر يحاولون من خلاله جذب النمر نحو القفص.

Ben Chilwell has been challenged by animal welfare chiefs over a tug-of-war challenge with a tiger [@TheSun] pic.twitter.com/EYdgJxZnXv — That's Football! (@ThatsFootballTV) March 27, 2022

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إن الفيديو يعتقد أنه تم تصويره في حدائق بوش في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستمتع تشيلويل البالغ من العمره 25 عامًا بإجازة.

وقال مصدر في الجمعية أرسل اللقطات إلى الصحيفة: ”إنها إساءة معاملة للحيوانات. إنهم لا يعاملون النمر باحترام، إنها مجرد متعة لهم، لقد استخدموا الحيوان المسكين للترفيه“.

وأضافت الجمعية: ”لا نشعر أن هذا النشاط يعزز احترام هذه الحيوانات البرية، ولا ينبغي تسويقه للترفيه العام، وحدائق الحيوان غالبًا هدفها هو تثقيف الجمهور، وإحداث تأثير إيجابي على سلوك الزائر“.

ورفض تشيلسي التعليق على مخاوف من أن نجمه البالغ سعره 20 مليون جنيه إسترليني يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بركبته، بينما لم يستجب وكيل أعمال ومساعدو تشيلويل لطلبات التعليق على الحادثة.

وتأتي هذه الواقعة بعد فترة قصيرة من اتهام ”كيرت زوما“ مدافع وست هام يونايتد بإساءة معاملة الحيوانات بعد ركل قطته في فيديو انتشر على نطاق واسع.

وتم تغريم المدافع، البالغ من العمر 27 عامًا، مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني من قِبل ناديه، ويواجه اتهامات بممارسة القسوة ضد الحيوانات.

وقالت جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان إنه سيتم توجيه الاتهام إلى زوما، وشقيقه إيوان، بموجب قانون رعاية الحيوان عقب نشر مقطع فيديو يظهرهما وهما يسيئان معاملة قطة.

ومن غير المرجح أن يواجه ”تشيلويل“ إجراءً مماثلًا، حيث لم يكن هناك ما يشير إلى أن النمر قد تعرض لأذى جسدي.

وبعد ساعات من نشر المقطع أظهرت لقطات منفصلة نجم البلوز وزملاءه يتجولون على متن قارب في البحر.