قد يلقى مصير زوما.. بن تشيلويل نجم تشيلسي متهم بإساءة معاملة نمر أبيض (فيديو)

تعرض الدولي الإنجليزي بن تشيلويل لانتقادات من قبل قادة جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان بسبب مشاكساته مع نمر في قفص، وممارسة لعبة شد الحبل معه.

وشوهد نجم تشيلسي الذي يحصل على 190 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، والذي يعاني من إصابة في الركبة، وهو يبتسم مع 3 من أصدقائه أثناء صراعهم مع نمر محبوس في قفص داخل متنزة للحيوانات.

وأظهرت لقطات على ”إنستغرام“ مدافع تشيلسي وهو يلعب مع 3 من أصدقائه ”شد الحبل“ مع نمر أبيض في قفص بوضع حبل في فم النمر والطرف الآخر يحاولون من خلاله جذب النمر نحو القفص.

Ben Chilwell has been challenged by animal welfare chiefs over a tug-of-war challenge with a tiger

[@TheSun] pic.twitter.com/EYdgJxZnXv

