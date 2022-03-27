سبورت: برشلونة يفكر في بيع ديباي.. وماركوس ألونسو يفتح الباب أمام الانتقال لكامب نو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة يفكر في التخلص من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في السوق الصيفي المقبل.

وانضم ديباي لبرشلونة في صيف عام 2021 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي، ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2023.

آس: برشلونة سيفعل كل ما في وسعه لضم محمد صلاح في حال استحالة التعاقد مع هالاند https://t.co/Na9wuLPq2M pic.twitter.com/Zm5bMxwC0L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

ورغم غيابه عدة مباريات الموسم الحالي عن برشلونة بسبب الإصابات، إلا أن ديباي لا يزال أفضل هداف في النادي الكتالوني الموسم الحالي برصيد 10 أهداف.

وكان ديباي عنصرا أساسيا في تشكيلة مواطنه رونالد كومان، لكن تراجع دوره بعد التعاقد مع تشافي هيرنانديز، حيث تعرض لعدة إصابات، كما أن تعاقد برشلونة مع بيير إيميريك أوباميانغ وفيران تويس قلص من الاعتماد على ديباي.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“، فإن دور ديباي سيتقلص بشكل أكبر في برشلونة الموسم المقبل، مع سعي النادي الكتالوني للتعاقد مع مهاجم رفيع المستوى.

سبورت إيطاليا: ليفاندوفسكي يتفق مع برشلونة على تفاصيل انضمامه الموسم المقبل https://t.co/Nk9nP0nUKv pic.twitter.com/pdrAYuLHvh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تبحث عن مخرج بحيث يتم الاتفاق مع ديباي لرحيله الصيف المقبل، ويريد برشلونة استغلال حاجة اللاعب للمشاركة بشكل مستمر مع تبقي أقل من عام على كأس العالم 2022.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة لن يطلب مبلغا كبيرا للسماح برحيل ديباي المطلوب من عدة أندية، في حين أن اللاعب سيقيّم ما يجب عليه فعله بنهاية الموسم الحالي.

ويتفهم ديباي أنه على الرغم من استمرار لويس فان غال، مدرب هولندا، في الوثوق به، إلا أنه سيحتاج إلى اللعب أكثر للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر بكامل طاقته.

وأكدت ”سبورت“ أن برشلونة لن يطلب أرقامًا باهظة لبيع ديباي، ويدرك النادي الكتالوني أنه سيربح من بيع اللاعب، لأن التعاقد معه كان في صفقة انتقال حر.

تلميح ماركوس ألونسو

في سياق متصل، ألمح ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي لإمكانية انتقاله إلى برشلونة الصيف المقبل.

ويريد برشلونة تعزيز مركز الظهير الأيسر، الذي يتواجد فيه جوردي ألبا، وأحد اللاعبين المتواجدين على رادار برشلونة هو ماركوس ألونسو.

أول تعليق من لابورتا على ارتباط مبابي بـ برشلونة سُئل "ألا تعتقد أن ربط مبابي بـ برشلونة بعد رباعية الكلاسيكو أمرا يثير الفضول" لابورتا أجاب "لكل شخص الحق في نشر المعلومات، إنه جزء من كرة القدم". أضاف "الأندية الكبيرة تريد لاعبين كبار، لكن اسمح لي، لن أتحدث عن أي لاعب". pic.twitter.com/OVIMWiLMQN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وعلق ألونسو على إمكانية انتقاله إلى برشلونة وقال: ”لدي عقد وما زلت لاعبا في تشيلسي في الوقت الحالي، أنا سعيد هنا، على الرغم من أنني سأكون سعيدًا دائمًا بالعودة إلى إسبانيا. هذا ما يمكنني قوله اليوم“.

وينتهي عقد ألونسو مع تشيلسي في يونيو 2023، وبالتالي فإن عدم رحيله عن البلوز الصيف المقبل يعني رحيل اللاعب بشكل مجاني بعد عام وأشهر.