ساوثغيت يأمل أن يصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا في نهائي كأس العالم

قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن هاري كين بات مرشحا لتحطيم رقم وين روني القياسي ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، ويأمل أن ينجح في تحقيق ذلك خلال نهائي كأس العالم في قطر هذا العام.

وسجل كين هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية في فوز إنجلترا 2-1 على سويسرا وديا، يوم السبت، ليعادل المهاجم البالغ عمره 28 عاما رقم بوبي تشارلتون في المركز الثاني برصيد 49 هدفا وبفارق أربعة أهداف فقط عن روني المتصدر الذي هز الشباك 53 مرة مع منتخب بلاده.

وقال ساوثغيت: ”الأسماء التي ينافسها والموجودة حاليا مذهلة“.

وأضاف: ”سيقدر هاري هذا التاريخ وسيعني الكثير بالنسبة له أن يكون في هذه القائمة وضمن هذه الأسماء. يجب القول إنه يبدو مرشحا للتقدم وتحطيم الرقم“.

وردا على سؤال بشأن رغبته في تحطيم كين الرقم القياسي قبل نهائيات كأس العالم في قطر، قال ساوثغيت: ”أود أن يحطم الرقم القياسي في نهائي كأس العالم“.

وتابع: ”أعتقد أنه يتحلى بالهدوء بخصوص ذلك. إنه يشعر بالثقة في إمكانية تحقيق ذلك. معدل أهدافه في المباراة الواحدة رائع“.

وتقام نهائيات كأس العالم من 21 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول في قطر.

واحتلت إنجلترا، بطلة العالم 1966، المركز الرابع في النسخة الأخيرة لكأس العالم في روسيا عام 2018.

Who has been your standout performer for the #ThreeLions tonight? 🤔 pic.twitter.com/aBGXIy8bdU

— England (@England) March 26, 2022