كريستيانو رونالدو يفقد مكافأة 5 ملايين إسترليني بسبب خروج مانشستر يونايتد دون ألقاب هذا الموسم

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد قرار رحيله عن يوفنتوس في صفقة كلفته تقليص راتبه الكبير، الذي كان يصل إلى 750 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليحصل على راتب يصل إلى 510 آلاف جنيه أسبوعيا، لكنه حاول تعويض ذلك من خلال مكافآت في عقده.

ومن بين المكافآت التي كشفت عنها صحيفة ”ذا صن“، 5 ملايين جنيه إسترليني تتعلق بحصول مانشستر يونايتد على الألقاب هذا الموسم، وهو ما لم يتحقق، حيث من المؤكد خروج الفريق خالي الوفاض للموسم الخامس على التوالي.

وفقد النجم البرتغالي المكافأة المالية المهمة، التي كانت موزعة على 2.5 مليون جنيه إسترليني حال وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج باللقب، لكنه خرج من دور الـ 16 أمام أتلتيكو مدريد.

كما كانت مكافأة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تصل إلى 1.5 مليون يورو، وهو اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 2013، تاريخ اعتزال أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون. ويقاتل الفريق حاليا من أجل نيل مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي 20 نقطة وعن المركز الرابع بـ4 نقاط على بعد 9 جولات من نهاية مسابقة البريميرليغ.

ميسي وكريستيانو رونالدو.. الكرة تدير ظهرها لأفضل من ركلها (فيديو) https://t.co/91rvgSAgVl pic.twitter.com/o9hTI6txEs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

وكان الفشل في كأس رابطة المحترفين بخروج الفريق من الدور الثالث، وكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث خرج الفريق من الدور الرابع، طعنة لمحفظة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فقد المكافآت الخاصة بالبطولتين والتي تصل لحوالي مليون جنيه إسترليني.

وسيؤدي الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لضربة قوية للنجم البرتغالي، الذي وافق على تقليص راتبه الأساسي لحوالي النصف مما كان يحصل عليه في يوفنتوس من أجل العودة لملعب ”أولد ترافورد“.

وتبقى المكافأة الوحيدة التي يمكنه الحصول عليها هي مكافأة خاصة بهداف الفريق هذا الموسم، وهو ما يحققه حاليا حيث سجل 18 هدفا و3 تمريرات حاسمة في 33 لقاء، وهو بعيد عن أقرب منافسيه مواطنه برونو فيرنانديز صاحب المركز الثاني.

ولعب رونالدو مباراتين مع مانشستر يونايتد خلال شهر مارس الجاري، وأحرز 3 أهداف.

وقاد رونالدو فريق مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، حيث أمطر شباك الفرنسي هوغو لوريس حارس السبيرز بثلاثية مثيرة.

فيما قدم أداءً مميزًا مع مان يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة بهدف ووداع البطولة.

وخاض كريستيانو رونالدو 33 مباراة مع مانشستر يونايتد بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري، وأحرز 18 هدفًا و3 تمريرات حاسمة.