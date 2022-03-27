رغم المفاوضات.. إريك تين هاغ يستغرب عدم تلقيه عرضا رسميا من مانشستر يونايتد

أبلغ الهولندي إريك تين هاغ مانشستر يونايتد أن المال لن يكون مشكلة إذا أرادوا التعاقد معه، لكن المدير الفني لأياكس أمستردام ما زال مذهولًا من عدم تلقيه عرضا أو تقديم عرض له حتى الآن.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن تين هاغ، البالغ عمره 52 عامًا، اجتمع مع قادة النادي الإنجليزي الأسبوع الماضي للحديث بشأن توليه المسؤولية الموسم المقبل وقد تأثروا بتأكيداته بأن الحصول على الوقت لإعادة بناء الفريق كان أكثر أهمية من تقديم عقد ثمين له.

ولا يعاني المدير الفني لأياكس من أي مشاكل مالية، إذ إنه ثري بالفعل بفضل حصته في أعمال عائلته وأرباحه من التدريب، ولكن بعد طرح رؤيته لإعادة البريق المفقود لمانشستر يونايتد، اندهش من عدم تقديم عرض جدي وعقد له عقب مفاوضات الجانبين.

ويريد يونايتد التحدث إلى مرشحين محتملين آخرين مثل ماوريسيو بوكيتنيو ولويس إنريكي قبل أن يضعوا أموالهم على الطاولة، لكن تين هاغ أوضح أنه مهتم بصناعة التاريخ أكثر من اهتمامه بالحصول على المزيد من الأموال.

سكاي: مسؤولو مانشستر يونايتد أجروا "محادثات إيجابية" مع إريك تين هاغ https://t.co/dLntqfUTjd pic.twitter.com/DRoT6JApVe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

وتين هاغ مساهم رئيسي في امبراطورية العقارات والخدمات المالية التي أسسها والده عام 1989. وتشمل أصولها أحد أكبر وكلاء العقارات في هولندا، ويديرها الآن بشكل أساسي شقيقاه ريكو وميشيل، لكن الإخوة الثلاثة جميعهم يمتلكون حصة متساوية من الشركة.

وفشل والد تين هاغ في محاولة إقناع ابنه بإنهاء دورة جامعية في الاقتصاد قبل أن يلقي بنفسه تمامًا في كرة القدم كلاعب شاب مع تفينتي آنشيده، وعندما سُئل عما إذا كان ابنه قد اقترب من الانضمام إلى شركة العائلة، قال والده: ”لا، لم يشعر إريك بذلك“.

”كانت كرة القدم هي الشيء الأهم له منذ صغره. أتذكر أن إريك جاء ليخبرنا أنه ترك دراسته حتى يتمكن من التركيز على كرة القدم. كان ذلك صعبًا بالنسبة لي. كنت أنا وزوجتي قلقين بشأن حياته بعد كرة القدم. بالطبع لم نكن نتخيل أنه سيحظى بمثل هذه المسيرة التدريبية الرائعة“.

اشترى تين هاغ، المتزوج من بيانكا، عقارات لجميع أطفالهما الثلاثة بالقرب من منزل العائلة في بلدة أولدنزال، وأضاف والده: ”إريك يريد فقط أن يعامله الناس معاملة عادلة، وعندما لا يعاملونه معاملة عادلة، فإنه يجد ذلك صعبًا للغاية“.

”عندما بدأ مسيرته في أياكس وكان المشجعون يشككون في قدراته، تأثر بشدة، إريك يعمل ليل نهار لتحقيق ما يريده في كرة القدم، المرة الوحيدة التي يترك فيها كل شيء ويذهب للاحتفال عندما يكون هناك كرنفال احتفالي في هولندا“.

ويتولى الألماني رالف رانغنيك مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد حاليا بشكل مؤقت، لكنه سيساهم في اختيار المدير الفني الجديد للفريق الذي سيقوده الموسم المقبل.