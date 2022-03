فوتبول إنسايدر: مسؤولو ليفربول يشعرون بالتفاؤل بشأن تجديد عقد محمد صلاح

ألقت شبكة ”فوتبول إنسايدر“ الضوء على أزمة تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، مع ليفربول، مؤكدة على وجود تفاؤل لدى مسؤولي ”الريدز“ لتخلي صلاح عن مطالبه المالية الكبيرة من أجل الاستمرار مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، الصيف المقبل، أي قبل انتهاء عقده بعام واحد في يونيو 2023.

وذكرت تقارير مؤخرا أن محمد صلاح كان يريد الحصول على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني، راتبا أسبوعيا في ليفربول، وهذا ما أوقف المفاوضات بين الطرفين منذ ديسمبر الماضي.

ونقلت الشبكة البريطانية، عن مصدر داخل إدارة نادي ليفربول، بأنهم متفائلون بحدوث انفراجة وتخفيض من جانب محمد صلاح في النهاية، والتنازل عن الكثير من مطالبه المالية للتوقيع على التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”هذه الثقة لأن ليفربول يشعر بأنه لا يوجد بديل أمام محمد صلاح للانتقال إليه في الوقت الحالي، فهو متألق مع الفريق ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويعيش فترة جيدة للغاية“.

