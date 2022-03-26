فوتبول إنسايدر: مسؤولو ليفربول يشعرون بالتفاؤل بشأن تجديد عقد محمد صلاح

ألقت شبكة ”فوتبول إنسايدر“ الضوء على أزمة تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، مع ليفربول، مؤكدة على وجود تفاؤل لدى مسؤولي ”الريدز“ لتخلي صلاح عن مطالبه المالية الكبيرة من أجل الاستمرار مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، الصيف المقبل، أي قبل انتهاء عقده بعام واحد في يونيو 2023.

وذكرت تقارير مؤخرا أن محمد صلاح كان يريد الحصول على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني، راتبا أسبوعيا في ليفربول، وهذا ما أوقف المفاوضات بين الطرفين منذ ديسمبر الماضي.

ونقلت الشبكة البريطانية، عن مصدر داخل إدارة نادي ليفربول، بأنهم متفائلون بحدوث انفراجة وتخفيض من جانب محمد صلاح في النهاية، والتنازل عن الكثير من مطالبه المالية للتوقيع على التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”هذه الثقة لأن ليفربول يشعر بأنه لا يوجد بديل أمام محمد صلاح للانتقال إليه في الوقت الحالي، فهو متألق مع الفريق ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويعيش فترة جيدة للغاية“.

Exclusive: 'Huge' update on Salah contract talks with Liverpool after new twist (Football Insider) https://t.co/TPAjfb06Fj — LFCNews (@LFCNews) March 26, 2022

وأضافت أن ”ليفربول يرى أنه من الصعب انتقال صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، حيث يعاني العملاقان الإسبانيان صعوبات مالية، وكذلك مشاكل تشيلسي الإدارية بعد منع مالكه رومان أبراموفيتش من التصرف في أمواله بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، كما أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد غير وارد أيضا“.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر ”ربما يترك باريس سان جيرمان، الذي قد يخسر كيليان مبابي وليونيل ميسي هذا الصيف، ومانشستر سيتي، الذي يطارد النرويجي إيرلينغ هالاند للتوقيع معه هذا الصيف، كاحتمالان بين أندية النخبة العالمية القادرة على تلبية مطالب صلاح المالية“.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز بهدف على السنغال في ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، مساء أمس الجمعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في داكار، يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء الإياب، ويكفي رفاق صلاح التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط ألا تكون الخسارة 0/1 للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بينما يحتاج منتخب السنغال للفوز بفارق هدفين أو لعب ضربات الترجيح بالفوز 1/0.

وأحرز صلاح 28 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم؛ ليساعد ليفربول في التحدي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتقدم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يحصل ليفربول على المزيد من الألقاب بعد فوزه على فريق نوتنغهام فورست في البطولة، ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه غريمه مانشستر سيتي على اللقب.