سبورت: بايرن ميونخ قد يسمح برحيل ليفاندوفسكي للتعاقد مع هالاند

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، إن بايرن ميونخ قد يفتح الباب أمام رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن النادي البافاري مستعد لدفع كل ما يطلبه مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، لكن يبدو أن المهاجم النرويجي مقتنع أكثر بالخيارات الأخرى.

في أجواء مناخية صعبة، تحت الثلج، ليفاندوفسكي يسجل من خلفية مزدوجة رائعة في شباك ديناموكييف.#دوري_أبطال_أوروبا #ucl #بايرن_ميونخ pic.twitter.com/syzQiAn9jl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وأوضحت ”سبورت“ أنه إذا انتهى الأمر بهالاند في بايرن ميونخ فإن رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة سيكون واردا.

ويرتبط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد، وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن لا يبدو أن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني يسمح له بالتعاقد مع المهاجم الشاب، وبالتالي فإن إدارة الرئيس خوان لابورتا تبحث عن خيارات بديلة.

وأكدت ”سبورت“ أن هالاند أصبح الهدف الأول لبايرن ميونخ، الذي اعتاد على الحصول على لاعبين مميزين من بروسيا دورتموند وبينهم ليفاندوفسكي نفسه، الذي انضم للنادي البافاري في صفقة انتقال حر، صيف 214، بعد نهاية تعاقده مع دورتموند.

ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لنادي بايرن ميونخ في شباك بنفيكا #دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/Q566E8Ye8L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 2, 2021

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه إذا كان هالاند بعيدًا عن برشلونة فإن ليفاندوفسكي قد يكون أقرب، حيث سيستفيد برشلونة من المهاجم النرويجي، إذا لم ينتهِ به الأمر بارتداء قميص برشلونة والتوقيع لبايرن ميونخ، لأن هذه الخطوة يمكن أن تسهم برحيل ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في يونيو 2023.

وسجل هالاند 23 هدفًا، وصنع 6 في 23 مباراة مع بروسيا دورتموند، الموسم الحالي، في المقابل سجل ليفاندوفسكي 45 هدفًا، وصنع 4 في 37 مباراة مع بايرن ميونخ.

ماذا تفعل يا هالاند 😳 pic.twitter.com/r141kTHqnz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 14, 2021

وقال موقع ”سبورت 1“ الألماني إن بايرن ميونخ يتوقع رحيل هالاند، الصيف المقبل، لكن ينتظر معرفة ذلك بشكل رسمي.

وأضاف أن إجمالي قيمة الصفقة قد يصل إلى 300 مليون يورو، حال انتقال هالاند إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

وأشار الموقع إلى أن بروسيا دورتموند يتوقع الحصول على نسبة ضئيلة من هذا المبلغ، وبالتحديد 50 مليون يورو.

ووفقًا للتقرير، فإنه من المتوقع أن يحصل ريد بول سالزبورغ النمساوي على نسبة قد تبلغ 15 مليون يورو، في حين سيجني مينو رايولا وكيل هالاند 10 ملايين يورو.

أما هالاند فسيحصل على 175 مليون يورو كراتب على مدار 5 سنوات، وستكون هناك عمولات لممثليه تتراوح بين 40 و50 مليونًا.