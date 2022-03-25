تقرير: برونو فرنانديز سيجدد عقده مع مانشستر يونايتد لخمسة مواسم

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام بريطانية أخرى، إن برونو فرنانديز سيجدد عقده مع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لخمسة مواسم حتى 2027.

وانضم لاعب منتخب البرتغال إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتينغ لشبونة في يناير كانون الثاني 2020، مقابل 60 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في 2025.

وقالت صحيفة ”أوغوغو“ البرتغالية، إن مانشستر يونايتد يخطط لمكافأة برونو براتب ضخم، يساوي ما يتقاضاه لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

ويحصل بوغبا في مانشستر يونايتد على نحو 300 ألف جنيه إسترليني، مقابل 100 ألف يورو فقط لبرونو.

ومن المتوقع أن ينص العقد الجديد على تقاضي الدولي البرتغالي 12 مليون جنيه إسترليني سنويا (250 ألف إسترليني أسبوعيا)، لا سيما أنه لا يعد في الوقت الراهن من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي والبريميرليغ.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 49 هدفا وصنع 39 في 117 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات.

سدد برونو فيرناندز ركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع بهذه الطريقة! وفي وجود كريستيانو رونالدو في الملعب. مانشستر يونايتد خسر أمام أستون فيلا في أولد ترافورد 1/0.#مانشستر_يونايتد_استون_فيلا pic.twitter.com/Cvee0JILfp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2021

وفي فبراير الماضي ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إن برونو فيرنانديز بات أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصنع أهداف في 6 مباريات متتالية، أثناء اللعب لفريق إنجليزي، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله ديفيد بيكهام منذ عام 1998.

وفي فبراير أيضا قالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات إن برونو أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف، منذ انتقاله لمانشستر يونايتد في يناير 2020، برصيد 25 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري، في الثاني من أبريل نيسان.

وودع مانشستر يونايتد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الثالث بالخسارة 0/1 أمام ويستهام، كما ودع من الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة بركلات الترجيح (7/8) أمام ميدلزبره، بعد التعادل 1/1.

وخرج مانشستر يونايتد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد حيث تعادلا 1/1 في مدريد، قبل أن يفوز النادي الإسباني 1/0 في أولد ترافورد.

وبدأ مانشستر يونايتد الموسم الحالي تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير، قبل أن يتم إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تم تعيين مايكل كاريك بشكل مؤقت، ثم تم تعيين رالف رانجنيك حتى نهاية الموسم الحالي.