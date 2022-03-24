فنربخشة التركي يستبعد مسعود أوزيل من قائمة الفريق

أعلن نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد النجم الألماني المخضرم من قائمة الفريق إلى جانب زميله أوزان توفان.

ولم يذكر فنربخشة سبباً للقرار، فيما أشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد بشأن موعد السماح للثنائي بالعودة للفريق.

وقوبل انتقال أوزيل إلى فنربخشة من آرسنال الإنجليزي في أوائل عام 2021 بنشوة من جماهير الفريق، لكن أداء لاعب خط الوسط، الذي توج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 بالبرازيل، سرعان أثار تساؤلات بشأن قيمته.

وصرح رئيس نادي فنربخشة علي كوتش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه يتعين على أوزيل ”التركيز“ في عمله مع الفريق، ووضع مصالحه التجارية في جانب آخر.

وربطت تقارير إخبارية أوزيل (33 عاماً) بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن أوزيل اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، بعد أن شعر بأنه تم إلقاء اللوم عليه بشكل غير عادل بسبب المشاركة الكارثية لمنتخب الماكينات في النسخة الماضية لكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.