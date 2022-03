الحكومة البريطانية تعدّل ترخيص تشيلسي ليستطيع بيع تذاكر المباريات

أعلنت وزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية البريطانية،‭ ‬اليوم الأربعاء، أن مشجعي تشيلسي سيكون بوسعهم شراء تذاكر المباريات الخارجية، ومباريات الكأس، والمباريات النسائية، بعد أن عدَّلت الحكومة البريطانية الترخيص الخاص بالنادي.

وقالت الوزارة إن تشيلسي لن يحصل على أي إيرادات من مبيعات التذاكر، حيث ستذهب جميع العائدات إلى منظمي المسابقة المعنيين.

ولم يتمكن تشيلسي من بيع تذاكر لمبارياته بسبب قيود الحكومة البريطانية بعد فرض عقوبات على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

