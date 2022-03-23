الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي "المُعاقب" يفكر في شراء ناد تركي

ذكرت تقارير إعلامية تركية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي المعاقب من طرف بريطانيا التي جمدت أصوله التجارية وأمواله دخل في مفاوضات مع مالك فريق جوزتيبي التركي لشرائه.

واضطر رومان أبراموفيتش للتخلي عن إدارة فريقه تشيلسي الذي يسير حاليا برخصة من طرف الحكومة البريطانية وقرر بيعه قبل فرض عقوبات عليه بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

والظاهر أن رومان أبراموفيتش لا يستطيع العيش بعيدا عن كرة القدم فحسب صحيفة ”فاناتيك“ التركية، فقد أجرى ممثلو الملياردير الروسي مفاوضات مع محمد سيبيل مالك فريق جوزتيبي التركي الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز لشرائه.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات متقدمة وستجرى جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام القادمة للتوصل لاتفاق.

يبدو أنه كالسمك لا يستطيع الخروج من الماء 💦 🗞 تقارير صحفية تركية أكدت أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي السابق يسعى لشراء نادي جديد في الدوري التركي 🏆 أقرب الأندية التي يسعى أبراموفيتش لتملكها هو جوزتيبي الذي فاز بالدوري التركي عام 1950 pic.twitter.com/cLypDvlrVg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

وقرر محمد سيبيل مالك فريق جوزتيبي التخلي عن الفريق في نهاية الموسم وعرضه للبيع.

وتأسس نادي جوزتيبي التركي يوم 14 حزيران / يونيو 1925 قبل 96 سنة وحصل على رخصة الاحتراف سنة 2017.

وتوج النادي التركي في مسيرته بلقب كأس تركيا مرتين 1969 و1970 ولقب لكأس الرئيس في 1970 كما توج بلقب الدوري التركي الدرجة الثانية 4 مرات وبطولة مدينة أزمير 5 مرات.

ويبقى أبرز إنجازات الفريق التركي قاريا لعبه نصف نهائي بطولة كأس المعارض الأوروبية سنة 1969 وهي بطولة كانت تقام ما بين 1955 و1971 وتم إلغاؤها وعوضت بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويأمل الروسي رومان أبراموفيتش في البقاء قريبا من عالم كرة القدم واختار تركيا التي لم تصدر عقوبات على روسيا ورجال أعمالها، لكنه ما زال يملك قرارا ببيع ناديه الإنجليزي تشيلسي والذي قدمت عدة عروض لشرائه وينتظر قرارا من الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد دراسة كل العروض المقدمة والضمانات بعدم حصول الملياردير الروسي على أي أموال من الصفقة.