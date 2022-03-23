روسيا تتحدى بريطانيا وأيرلندا وتطلب استضافة أمم أوروبا 2028.. وتركيا وإيطاليا يطلبان تنظيم يورو 2032

ذكرت تقارير إعلامية أن روسيا قدمت ترشيحها لاحتضان نهائيات أمم أوروبا سنة 2028 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتدخل في منافسة مع الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا، والذي كان يتجه للفوز بالتنظيم لاعتباره مرشحا وحيدا.

كما قدمت تركيا اليوم الأربعاء، رسمياً ملف تنظيم بطولة أمم أوروبا 2028 أو نسخة 2032.

وفي نفس السياق قدمت إيطاليا رسميًا ملف استضافة بطولة يورو 2032.

وقال سيرجي أنوكين عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية: ”قررت اللجنة التنفيذية تقديم طلب لاحتضان نهائيات أمم أوروبا 2028 و2032“.

ورغم معاقبتها من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع وإقصاء أنديتها من المنافسات القارية وإبعاد المنتخب الروسي من ملحق تصفيات كأس العالم قطر 2022؛ بسبب حربها على أوكرانيا، تأمل روسيا في احتضان تظاهرات رياضية للمستقبل.

وسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ملعب زينت سان بطرسبورغ احتضان نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية كما كان مقررا، وتم نقله لملعب سان دوني بباريس العاصمة الفرنسية.

وبدأت لجنة الملف المشترك بين بريطانيا باتحاداتها الأربعة إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية واتحاد جمهورية أيرلندا خطواتها نحو الفوز بحق تنظيم نهائيات أمم أوروبا، وأبلغوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برغبتهم في التنظيم.

لكن الترشيح الروسي قد يحدث مشكلة جديدة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن تنظيم نهائيات أمم أوروبا 2028 رغم معاقبته لروسيا لكون المشكلة الروسية الأوكرانية قد يتم حلها في المستقبل وتعود روسيا لكرة القدم الأوروبية.

وذكرت صحيفة ذا صن أن بريطانيا وجمهورية أيرلندا تفكران في تقديم ملف لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وأنفقتا فعلا 2.8 مليون جنيه إسترليني لدراسة جدوى، لكنهما حاليا تركزان على تنظيم نهائيات أمم أوروبا 2028.

وأصبح ملف تنظيم نهائيات أمم أوروبا مفتوحا على كل الاحتمالات، حيث قدمت عدة دول في اليوم الأخير ملفا لاحتضانها، وهي: تركيا وروسيا وملفان مشتركان الأول بين اليونان وصربيا والثاني بين بلغاريا ورومانيا.

وسيتم تحديد الملف الفائز بالتنظيم من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في أيلول/ سبتمبر 2023.