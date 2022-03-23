سكاي: مسؤولو مانشستر يونايتد أجروا "محادثات إيجابية" مع إريك تين هاغ

كشفت قناة ”سكاي سبورتس“ أن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا محادثات مع إريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، وصفت بـ“الإيجابية“ من أجل قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولي النادي ”معجبون برؤية تن هاغ وفلسفته“.

وأوضحت القناة أنه ”خلال اجتماع تين هاغ بإدارة مانشستر يونايتد، طلب المدرب التعرّف على ميزانية النادي وخططه المستقبلية“.

BREAKING! Erik ten Hag has held 'positive' talks with Manchester United's hierarchy who are thought to be "impressed by his vision and philosophy", but there is no favourite for the role.pic.twitter.com/1qvPNEn2OX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 23, 2022

ويبحث مانشستر يونايتد بشكل قوي عن مدير فني جديد للفريق، حيث سينتهي دور الألماني رالف رانجنيك بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته سابقا صحيفة ”ديلي ميل“، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا بالفعل مقابلة مع تين هاغ لبحث إمكانية قيادة ”الشياطين الحمر“.

وأشارت إلى أن مدرب أياكس البالغ من العمر 52 عامًا تحدث مع يونايتد، يوم الاثنين، حيث كثف النادي بحثه عن بديل دائم لتولي المسؤولية من رالف رانجنيك الموسم المقبل.

وقالت مصادر داخل مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، إنه تجرى مقابلات مع عدد من المرشحين من قائمة تضم ماوريسيو بوكتينيو وجولين لوبيتيغي ولويس إنريكي.

ولا يُعد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، خيارًا لقيادة الفريق، بينما تين هاغ هو المفضل لدى وكلاء المراهنات لتولي مسؤولية تدريب الشياطين الحمر.

ويأمل يونايتد اتخاذ قرار قبل نهاية الشهر المقبل وتسلم المدرب الجديد مكانه في أقرب وقت ممكن بعد نهاية الموسم.

ولفتت التقارير إلى أن مسؤولي النادي يؤمنون أن تين هاغ هو الأفضل والقادر على إعادة أمجادهم، خلال 5 مواسم ستسند له فيها المهمة، خاصة أنه أسقط خيار الألماني توماس توخيل، الذي حامت شكوك بشأن مستقبله، عقب أزمة التجميد التي ضربت تشيلسي، الذي بدا غير مستعد للتفريط بمدربه الموسم المقبل على أقل تقدير.

وينتهي عقد تين هاغ مع أياكس في صيف 2023، لذلك سيجد يونايتد نفسه مضطرًا لعمل تسوية مالية لكسر عقده.

وخرج فريق مانشستر يونايتد خالي الوفاض من أي بطولة بعد وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، ويصارع توتنهام على المركز الرابع الذي يحتله الأخير برصيد 51 نقطة، من أجل ضمان اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.