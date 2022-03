سكاي: مسؤولو مانشستر يونايتد أجروا "محادثات إيجابية" مع إريك تين هاغ

كشفت قناة ”سكاي سبورتس“ أن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا محادثات مع إريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، وصفت بـ“الإيجابية“ من أجل قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولي النادي ”معجبون برؤية تن هاغ وفلسفته“.

وأوضحت القناة أنه ”خلال اجتماع تين هاغ بإدارة مانشستر يونايتد، طلب المدرب التعرّف على ميزانية النادي وخططه المستقبلية“.

BREAKING! Erik ten Hag has held 'positive' talks with Manchester United's hierarchy who are thought to be "impressed by his vision and philosophy", but there is no favourite for the role.pic.twitter.com/1qvPNEn2OX

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 23, 2022