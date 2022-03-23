"ميرور" تسلط الضوء على رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان المهتم بشراء تشيلسي

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان كان من بين المهتمين بشراء فريق تشيلسي واتصل بمجموعة ”raine group“، التي كلفها في السابق المالك الروسي الملياردير رومان أبراموفيتش.

ومنذ معاقبة الملياردير الروسي وتجميد أصوله المالية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعيش تشيلسي وضعا ماليا صعبا ويتم تسييره عبر ترخيص حكومي لا يسمح له بالتحرك في صرف أموال الفريق بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان قدم عرضا للبنك الأمريكي المكلف ببيع النادي وعبر عن رغبته في شراء الفريق الإنجليزي.

ويعتبر عمرو زيدان، أحد الشخصيات السعودية المعروفة في مجال الرياضة خصوصا في سباقات الخيول ورياضة البولو، ويرأس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو وعضو الهيئة العليا السعودية للفروسية، كما يملك مزرعة للخيول العربية الأصيلة ليكسينغتون بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية وتشارك في سباقات الخيول المشهورة عالميا وحققت نجاحا كبيرا منذ إنشائها في 2016.

وولد عمرو زيدان في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الـ17 من أيلول/سبتمبر 1974، ويدير مجموعة زيدان التي تشتغل في ميدان الطاقة بشكل عام ويعتبر من رجال الأعمال الناجحين.

وتزوج عمرو زيدان بالأميرة الأردنية نور بنت عاصم يوم الـ22 من حزيران/يونيو 2018 وله منها ولدان وهما طلال وعبد الله.

وقالت الصحيفة ”يبقى أن نرى ما إذا كان زيدان سيخرج منتصرًا من حرب المزاد العلني الخاص بشراء تشيلسي ويكون قادرًا على إضافة سلسلة أخرى إلى قوسه من الناحية الرياضية“.

وسيواجه رجل الأعمال السعودي المولود في لوس أنجلوس منافسة شرسة من مطور العقارات في لندن نيك كاندي، الذي صرح علنًا بمدى حرصه على الاستحواذ على النادي“.

وما زالت عملية بيع تشيلسي لم تبح بكل أسرارها في ظل عدة أخبار وتقارير حول العروض المقدمة ورأس المالك الأصلي الروسي رومان أبراموفيتش في الأشخاص أو المجموعات المتنافسة على الصفقة في ظل الحديث عن رفضه بيه فريقه لشخصيات أو شركات تنتمي لدول تعاقب بلده روسيا كبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأغلق نادي تشيلسي باب التقدم لشراء النادي يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المالك الجديد في الأسبوع الثاني لشهر أبريل.