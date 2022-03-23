بوغبا يلمح لاقتراب رحيله عن مانشستر يونايتد.. ويعلن سرقة ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم

قال بول بوغبا، لاعب وسط منتخب فرنسا، إنه تعرض لسرقة ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم لكرة القدم ضمن عدة أشياء مسروقة خلال حادث سطو لمنزله الأسبوع الماضي.

وتعرض منزل بوغبا للسطو في 15 مارس آذار أثناء نوم طفليه، حيث حدثت الواقعة خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في ”أولد ترافورد“ بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 29 عاما كأس العالم 2018 مع فرنسا بعد الفوز على كرواتيا في النهائي في روسيا.

وأبلغ بوغبا صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، يوم الثلاثاء: ”كانت هناك مجوهرات خاصة بوالدتي وميدالية كأس العالم“.

وأضاف: ”أكثر ما أثار خوفي هو وجود الطفلين الاثنين في المنزل مع مربية الأطفال خلال الواقعة“.

وتابع: ”لقد استمعت إلى ما حدث واتصلت بزوجتي والأمن ثم أغلقت الحجرة على نفسها مع وجود الطفلين. كانت تشعر بالصدمة على مدار عدة أيام. أهم شيء أن الطفلين على ما يرام“.

وانضم بوغبا لتشكيلة فرنسا لخوض مباراة ودية أمام ساحل العاج، يوم الجمعة المقبل، وأخرى أمام جنوب أفريقيا في 29 مارس آذار.

آس: مبابي قال لبوغبا "لقد سئمت من الوضع داخل باريس سان جيرمان" (فيديو) https://t.co/2XdlHbDrfp pic.twitter.com/I6YXSpYEXx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 22, 2022

مانشستر يونايتد

كما تحدث بوغبا في الحوار عن مستقبله مع مانشستر يونايتد، مع اقتراب عقده الحالي من الانتهاء.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد.

وارتبط اسم بوغبا بأندية عديدة، مثل يوفنتوس، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

وقال بوغبا إنه غير راضِ عن السنوات الماضية، في ظل عدم الفوز بأي ألقاب على صعيد النادي.

وأضاف: ”عليك أن تكون صريحًا، لست راضيًا على الإطلاق طوال المواسم الخمسة الماضية“.

وأردف: ”هذا العام مرة أخرى، لقد انتهى، لن نفوز بأي شيء، أريد الفوز بالألقاب“.

واستطرد: ”أنا ألعب في مركزي في المنتخب، وبشكل مستمر، أعرف دوري وأشعر بثقة المدرب واللاعبين، من الطبيعي أن تشعر بهذا الاختلاف مع مانشستر، لأنه من الصعب أن تكون متسقًا عندما تقوم في كثير من الأحيان بتغيير المركز أو نظام اللعب أو الزملاء“.

وعن تعامله مع مدربه الحالي رانجنيك، أشار: ”نحن في حالة اتفاق جيد، لقد منحني دورًا أعرفه، ولكن في مانشستر يونايتد هل لدي دور حقًا؟ أطرح هذا السؤال وليس لدي إجابة“.

وبسؤال عن احتمالية انضمامه لنادي باريس سان جيرمان، شدد النجم الفرنسي: ”لم لا؟ من الجيد دائمًا اللعب مع زملائي في منتخب فرنسا وفي النادي أيضاً“.

الاكتئاب ومورينيو

كما تطرق بوغبا للحديث عن فترة تجربته تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلا: ”لقد أصبت بالاكتئاب في حياتي المهنية، لكننا لا نتحدث عن ذلك، لأنه في بعض الأحيان لا تعرف أنك كذلك، فأنت تريد فقط عزل نفسك، وأن تكون وحيدًا، فهذه علامات لا لبس فيها“.

واستطرد: ”بالنسبة لي، بدأ الأمر عندما كنت مع جوزيه مورينيو في مانشستر، أنت تسأل نفسك أسئلة، وتتساءل عما إذا كنت مخطئًا، لأنك لم تختبر هذه اللحظات في حياتك“.