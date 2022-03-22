رئيسا بلديتي مانشستر وليفربول يطلبان من الاتحاد الإنجليزي نقل "قبل نهائي الكأس" من لندن

طلب رئيسا بلديتي مانشستر الكبرى وليفربول من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نقل مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي وليفربول من استاد ويمبلي بسبب نقص خدمات القطارات إلى لندن في الأسبوع التي تقام فيه المباراة.

ويلتقي سيتي وليفربول في مطلع الأسبوع الذي يبدأ في 16 أبريل نيسان، لكن رئيسي البلديتين قالا إنه سيكون من الصعب على جماهير الفريقين حضور المباراة بسبب أعمال هندسية مقررة في 16 و17 أبريل نيسان مما يعني عدم وجود قطارات مباشرة إلى لندن من مانشستر ومرسيسايد.

وقال رئيسا البلديتين آندي بورنهام وستيف روثرام في رسالة مشتركة إلى رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديبي هيويت: ”هذا يترك عشرات الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء منطقتنا في وضع غير عادل، كما أوضحت مجموعات المشجعين من كلا الناديين اليوم.

”بدون قطارات سريعة ومباشرة، لن يبقى أمام كثير من الناس خيار سوى القيادة أو الطيران أو القيام برحلات قطار معقدة للغاية أو حجز إقامة ليلية.

”نعتقد أن الحل الأكثر وضوحا هو نقل هذه المباراة إلى ملعب يسهل الوصول إليه ونعرض العمل معك بصورة بناءة من أجل تحقيق ذلك“.

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وأضاف رئيسا البلديتين، أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يثقل كاهل المشجعين بتكاليف باهظة بينما كانت هناك أيضا ”اعتبارات لوجيستية وسلامة مهمة“ مع تدفق آلاف المشجعين على الطريق السريع إم6.

وقالت مجموعات مشجعين من كلا الناديين في بيان مشترك ”أكثر من 64 ألف مشجع سيضطرون إلى السفر على الطرق التي ستكون مزدحمة بالفعل في هذا التوقيت.

”بالنسبة لمباراة قبل النهائي الأخرى بين (ناديي لندن) تشيلسي وكريستال بالاس، فإن إقامتها في ويمبلي أمر منطقي لكن بالنسبة لمواجهة ليفربول وسيتي، لا معنى لإقامتها هناك.

”سيتي وليفربول يبعدان أقل من 40 ميلا وهناك الكثير من الملاعب الكبيرة بما يكفي وأقرب بكثير من ويمبلي لتنظيم مثل هذه المباراة الكبيرة“.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان لوسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إنه سيلتقي مع ممثلين عن ليفربول وسيتي لمناقشة ترتيبات المباراة والإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وأضاف: ”نواصل أيضا العمل مع شركتي القطارات نتورك ريل وناشونال إكسبريس لإيجاد حل حتى يتمكن مشجعو الفريقين من السفر من وإلى المباراة بأقل قدر ممكن من التعطيل“.