خطة آرسنال للحفاظ على ساكا بعد اهتمام مانشستر سيتي وليفربول

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إن آرسنال مستعد لمضاعفة أجر مهاجمه الشاب بوكايو ساكا أكثر من أربع مرات ليعكس مكانته كواحد من أهم لاعبي الفريق، في ظل اهتمام مانشستر سيتي وليفربول بالدولي الإنجليزي.

وانضم ساكا إلى تشكيلة غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي التي أعلنها يوم الاثنين لمواجهة سويسرا وكوت ديفوار وديا الشهر الحالي، وذلك بعدما كان ضمن تشكيلة الفريق في يورو 2020 صيف العام الماضي.

ويتقاضى النجم الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا راتبًا قدره 30 ألف جنيه إسترليني فقط في الأسبوع، ما يجعله أحد أقل اللاعبين أجراً في استاد الإمارات.

لكن النادي يستعد الآن لتقديم عرض جديد يمنحه نحو 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإنهاء أي تكهنات بشأن رحيله الصيف المقبل بعد عروضه الرائعة مؤخرا، حيث سجل ساكا هدفه العاشر هذا الموسم ليقود آرسنال للفوز 1-صفر على أستون فيلا يوم السبت.

وأدت هذه العروض الرائعة إلى اهتمام بالغ من مانشستر سيتي وليفربول خلال الأشهر الأخيرة بعد ظهور تفاصيل عقده المتواضع الذي يستمر حتى 2024 ويمنحه راتبا بين الأقل في البريميرليغ.

وجعل المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا تأمين مستقبل ساكا على المدى الطويل على رأس أولوياته وأخبر النادي أنه يجب عليه الاحتفاظ بأفضل لاعب في الفريق الموسم الحالي بأي ثمن.

وهذا يعني زيادة هائلة في راتب الجناح الشاب الذي يُعد الآن أحد أهم اللاعبين في كرة القدم الإنجليزية، وقد أبلغ النادي بالفعل وكيل أعمال ساكا بأنه مستعد للتفاوض وإبرام عقد جديد فور نهاية الموسم الحالي رغم أن عقده الذي تم توقيعه قبل 20 شهرًا فقط لا يزال يتبقى على نهايته عامان.

لكن التطور اللافت في أداء ساكا خلال الموسمين الماضيين أجبر النادي على إعادة تقييم أهميته ومنحه عقدا يجعله يتماشى مع النجوم البارزين الآخرين في النادي.

ولا شك أن ساكا، الذي سينضم إلى تشكيلة إنجلترا بقيادة ساوثغيت على الرغم من تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة أستون فيلا، سينتظر حتى نهاية الموسم الحالي لبدء المفاوضات إذ إنه لا يريد أن يشتت انتباهه خلال الموسم الذي يتطلع فيه المدفعجية لاحتلال أحد مراكز المربع الذهبي للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.

ومع ذلك، حتى إذا أخفق النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فمن غير المرجح أن تتأثر شروط العقد الجديد المقترح.

وسيقود المفاوضات رئيس عمليات كرة القدم في النادي اللندني ريتشارد جارليك، الذي تلقى تعليمات من كل من أرتيتا والمدير الفني إيدو لحسم الصفقة دون أي مساومة.

ويتمتع النادي بمساحة كبيرة للمناورة في المفاوضات مع ساكا بعد التخلص من عدة لاعبين خلال العام الماضي يحصلون على رواتب مرتفعة مثل مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ وويليان وديفيد لويز.