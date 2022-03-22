"يويفا" يستعد لمنح بريطانيا وأيرلندا مهمة تنظيم نهائيات أمم أوروبا 2028

من المنتظر أن يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة تنظيم نهائيات أمم أوروبا نسخة 2028 للملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا، إذ بات الملف الوحيد الموضوع على طاولة اليويفا قبل إغلاق مهلة وضع الترشيحات المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ولا يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منح مهلة جديدة للدول الأعضاء لتقديم ملف الترشيح على بعد يومين من نهاية المهلة، إذ بات من الصعب أن يقدم أي بلد أوروبي ترشيحه لاحتضان النهائيات.

وكانت تركيا ترغب في الترشح لتنظيم نهائيات أمم أوروبا نسخة 2028 لكنها أيضا تناقش مسألة تأجيل طلبها لنسخة 2032 والتي تقدمت إيطاليا بطلب تنظيمها ويستبعد أن تقدم تركيا ملفًا في اليومين الأخيرين.

كما كانت روسيا تفكر في تقديم ملف لتنظيم نسخة 2028 لكن غزوها لأوكرانيا والعقوبات المسلطة رياضيّا عليها دفعها للتخلي عن الفكرة.

تستضيف ألمانيا نسخة 2024 في الفترة مابين الـ14 من حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو 2024 وكانت نسخة 2020 التي تأجلت لـ2021 بسبب انتشار فيروس كورونا أقيمت في نحو 12 مدينة أوروبية في أول تجربة في تاريخ البطولة.

ويضم الملف البريطاني الأيرلندي 5 منتخبات دول وهي: إنجلترا وجمهورية أيرلندا و أيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا، ومن المحتمل ألّا تتأهل المنتخبات الخمسة كلها مباشرة للنهائيات.

ورغم نجاح نسخة 2021 لكنها تعرضت لانتقادات بسبب العدد الكبير من الدول والمدن المحتضنة للقاءات، لكن الانتقادات قد تكون أقل؛ لأن الدول المرشحة في الملف البريطاني والأيرلندي قريبة جدا من بعضها .

وتحتاج بريطانيا لحل مشكلة الأمن والشغب في الملاعب حيث شكلت أزمة خلال احتضان ملعب ويمبلي في لندن عدة لقاءات في نهائيات أمم أوروبا الماضية من بينها لقاءا نصف النهائي، والنهائي الذي خسره المنتخب الإنجليزي بضربات الترجيح أمام منتخب إيطاليا المتوج باللقب، وعوقبت إنجلترا باللعب دون جمهور في لقاء واحد.

ويملك الملف المشترك عدة ملاعب مهمة احتضنت عدة لقاءات أوروبية من بينها ملعب الألفية في كارديف في ويلز والذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2017 وتوج خلالها ريال مدريد على حساب يوفنتوس و ملعب هامبدن بارك في غلاسكو الأسكتلندية والذي كان ضمن ملاعب نهائيات أمم أوروبا الماضية.

كما يضم الملف ملاعب جيدة، كملعب أفيفا في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا، وملعب ويندسور بارك في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.