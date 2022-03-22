ماركا: برشلونة سيختار بين تجديد عقد ديمبيلي أو تفعيل بند شراء أداما تراوري

قالت صحيفة ”ماركا“ إن إدارة برشلونة مطالبة باتخاذ قرار مهم في الصيف القادم بين تجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي أو تفعيل بند شراء الجناح الإسباني أداما تراوري، حيث بات استمرار اللاعبين معقدا ومكلفا اقتصاديا للفريق، وسيكون أمام الإدارة التقنية الاختيار بينهما وفق العامل الاقتصادي المهم.

وينتهي عقد عثمان ديمبيلي الصيف القادم، وفشلت كل محاولات تجديد عقده خلال نهاية العام الماضي، وهو ما أحدث أزمة بين اللاعب والإدارة لكن المدرب تشافي هيرنانديز أعاد الفرنسي وقرر الاعتماد عليه وتألق في اللقاءات الأخيرة بشكل كبير، وكان من نجوم الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد الذي حسمه برشلونة بفوز ساحق 4-0.

وذكرت تقارير إعلامية أن عثمان ديمبيلي يرغب في البقاء وينتظر مكالمة من إدارة برشلونة وعرضا جديدا للتجديد ويبقى خيارا جيدا اقتصاديا لكون الفريق لن يدفع أي مبلغ مالي فالأمر مجرد تجديد عقد.

وفي المقابل حصل برشلونة على الجناح الإسباني أداما تراوري على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون الإنجليزي مع بند يتيح شراء عقده مقابل 30 مليون يورو وهو مشكلة اقتصادية قد تؤثر على بقائه في الفريق لأن برشلونة مطالب بدفع مبلغ مالي مهم قد يحتاجه لتعزيز الفريق في مراكز أخرى.

ويتفوق الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي على الجناح الإسباني أداما تراوري بحسب الإحصائيات.

عثمان ديمبيلي شارك في 12 لقاء بمجموع دقائق بلغ 756 دقيقة وقدم 9 تمريرات حاسمة وهو ثاني صانعي الأهداف في الدوري الإسباني خلف مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما كما سجل هدفا هذا الموسم.

بينما شارك أداما تراوري في 6 لقاءات ومجموع دقائق بلغ 267 دقيقة وصنع هدفين ولم يسجل أي هدف.

الأرقام في صالح الجناح الفرنسي والإدارة الرياضية في برشلونة تحتاج لحسم مستقبل اللاعبين حيث سيبقى أحدهما ويرحل الآخر لأسباب اقتصادية ولكون برشلونة في حاجة لتقليص كتلة الرواتب وفتح المجال لصفقات جديدة.