لجنة برلمانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر

قال رئيس لجنة برلمانية في بريطانيا اليوم الإثنين إنه يجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء تذاكر مباراة دور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام كريستال بالاس الشهر المقبل دون أن تطالهم العقوبات المفروضة على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش عقب غزو بلاده لأوكرانيا.

وسُمح لتشيلسي بلعب المباريات برخصة خاصة من الحكومة لكنه يعاني من تحديد النفقات ومنع بيع تذاكر جديدة للمشجعين.

▪️ قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: 🔘 مانشستر سيتي مع الفائز من مباراة ليفربول – نوتنغهام فوريست

🔘 تشيلسي مع كريستال بالاس pic.twitter.com/gEne2Rld5J — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

وقال جوليان نايت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني: ”من السخيف أن نواجه احتمالية امتلاء نصف إستاد ويمبلي فقط في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وبالاس“.

وأضاف: ”تشيلسي أكبر من مالكه ويحظى بأهمية ضخمة لدى جمهوره والمجتمع، كان من المفهوم على المدى القصير أن تقام مباراة الأسبوع الماضي أمام ميدلسبره دون مشجعي تشيلسي“.

وتابع: ”لكن لا يوجد عذر للاتحاد الإنجليزي لاستبعادهم ويجب السماح لجماهير تشيلسي بشراء التذاكر طالما تذهب كل الأموال إلى شعب أوكرانيا“.

4 مباريات بعد إيقاف إبراموفيتش حقق فيها تشيلسي الفوز .. 2 بالدوري الإنجليزي ومباراة بأبطال أوروبا ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال ونصف نهائي كأس الاتحاد رغم الأزمة المالية وإقامة المباريات دون حضور جماهيره وذلك لأن من يقوده مدربا اسمه .. توخيل pic.twitter.com/0X1VjmAGB4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

ولم يسمح لتشيلسي ببيع حصته الكاملة من التذاكر في دور الثمانية خارج ملعبه أمام ميدلسبره وطلب النادي اللعب خلف أبواب مغلقة من أجل ”النزاهة الرياضية“ وقوبل الطلب بالرفض بعد انتقادات شديدة.

ورفض الاتحاد الإنجليزي الرد على طلب رويترز للتعليق.

وعرض أبراموفيتش النادي للبيع قبل فرض الحكومة البريطانية للعقوبات، وتنازل عن إدارته للنادي.

وواصل تشيلسي الابتعاد عن مشاكله خارج الملعب وقدم عرضا قويا ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2/0 على ميدلسبره صاحب الأرض يوم السبت.

ميرور: مجموعة "الوسائل" السعودية قدمت أعلى عرض مالي لشراء تشيلسي https://t.co/t6Rf80YZCn pic.twitter.com/WVtLxJwcFS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

وسجل تشيلسي في الشوط الأول عن طريق روميلو لوكاكو وحكيم زياش لينهي مغامرة ميدلسبره، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، الذي أطاح في الدورين السابقين بمانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وقابل لوكاكو كرة عرضية منخفضة من ميسون ماونت بعد 15 دقيقة وافتتح التسجيل، وأضاف زياش الهدف الثاني بعد 16 دقيقة أخرى.

ويوم الجمعة انتهت المهلة التي أعلنها البنك الأمريكي ”Raine Group“ لتقديم عروض لشراء تشيلسي بعد تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، ووضع الفريق تحت إدارة الحكومة البريطانية لتسييره ماليًا والتي أدت إلى أزمة كبيرة للفريق.

وركزت صحيفة ”ميرور“ على أهم العروض التي تلقاها البنك الأمريكي، وقالت إن العرض الأعلى ماليًا قدمته المجموعة الإعلامية السعودية ”الوسائل“ بقيمة 2،7 مليار جنيه إسترليني.