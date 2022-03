كلوب يوضح أسباب عدم مشاركة محمد صلاح وماني في مباراة ليفربول ضد نوتينغهام

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سر عدم الدفع بالثنائي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في مباراة الريدز ضد نوتينغهام فورست، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وضرب ليفربول موعدا مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تجاوز الريدز عقبة نوتينغهام فورست، يوم الأحد، بالفوز عليه بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع البرتغالي دييغو غوتا في الدقيقة 78 بعد كرة من كوستاس تسيميكاس.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: ”محمد صلاح شعر بألم في قدمه مرة أخرى، بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة برايتون، الإصابة ليست كبيرة، ولكن كان من الواضح أنه لن يشارك في مباراة مثل هذه إذا كان لديه القليل من الألم“.

وأضاف: ”عندما أدركنا عدم جاهزية محمد صلاح بسبب الإصابة، قررنا عدم إشراك ساديو ماني كذلك، وذلك لأن المباراة المؤهلة لكأس العالم 2022 بين مصر والسنغال شأنها كبير، لا أريد أن يُساء فهمي بأني أمنح صلاح فقط الراحة، فقررت عدم إشراك ماني أيضًا من باب العدل“.

وشدد: ”لم يكن صلاح متاحا للمشاركة أمام نوتينغهام مثل باقي المصابين، ماني فقط الذي استبعد من أجل الراحة“.

Asked Jurgen Klopp about Sadio Mane and Mo Salah’s absences tonight. Here’s what the Liverpool boss said ⬇️https://t.co/N5QhQuWtmR

— Paul Gorst (@ptgorst) March 20, 2022