كلوب يوضح أسباب عدم مشاركة محمد صلاح وماني في مباراة ليفربول ضد نوتينغهام

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سر عدم الدفع بالثنائي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في مباراة الريدز ضد نوتينغهام فورست، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وضرب ليفربول موعدا مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تجاوز الريدز عقبة نوتينغهام فورست، يوم الأحد، بالفوز عليه بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع البرتغالي دييغو غوتا في الدقيقة 78 بعد كرة من كوستاس تسيميكاس.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: ”محمد صلاح شعر بألم في قدمه مرة أخرى، بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة برايتون، الإصابة ليست كبيرة، ولكن كان من الواضح أنه لن يشارك في مباراة مثل هذه إذا كان لديه القليل من الألم“.

وأضاف: ”عندما أدركنا عدم جاهزية محمد صلاح بسبب الإصابة، قررنا عدم إشراك ساديو ماني كذلك، وذلك لأن المباراة المؤهلة لكأس العالم 2022 بين مصر والسنغال شأنها كبير، لا أريد أن يُساء فهمي بأني أمنح صلاح فقط الراحة، فقررت عدم إشراك ماني أيضًا من باب العدل“.

وشدد: ”لم يكن صلاح متاحا للمشاركة أمام نوتينغهام مثل باقي المصابين، ماني فقط الذي استبعد من أجل الراحة“.

Asked Jurgen Klopp about Sadio Mane and Mo Salah’s absences tonight. Here’s what the Liverpool boss said ⬇️https://t.co/N5QhQuWtmR — Paul Gorst (@ptgorst) March 20, 2022

وغاب صلاح عن 8 مباريات من أصل 9 لعبها ليفربول في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، 5 منها كان خارج القائمة و3 بسبب المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، ولم يشارك هداف ليفربول إلا في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي.

ويحل المنتخب السنغالي ضيفا على نظيره المصري في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيفه في داكار يوم الثلاثاء التالي في النهائي.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع مانشستر سيتي في نصف النهائي، في حين يلاقي تشيلسي كريستال بالاس في نصف النهائي الثاني.

وتقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي على ملعب ويمبلي يومي 16 و17 من أبريل المقبل.

يشار إلى أنه من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي ليفربول يوم الأحد 10 أبريل في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل مانشستر سيتي بدوره إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 4/1 على مضيفه ساوثهامبتون، على ملعب سينت ماري.