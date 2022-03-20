ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يصعد للمركز الخامس بالفوز على وست هام

فاز فريق توتنهام على ضيفه وست هام 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز سون هيونج-مين هدفين، ليقود توتنهام هوتسبير للتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز 3-1 على وست هام يونايتد، اليوم الأحد، والاقتراب من المربع الذهبي.

وبدأت المباراة بشكل سيئ لمدافع وست هام كيرت زوما، حيث فشل في إبعاد تمريرة هاري كين إلى سون، وسجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، في عاشر هدف عكسي يستفيد منه توتنهام بالموسم.

وازدادت الأمور سوءًا للمدافع الفرنسي عندما أحرز سون الهدف الثاني بعد تمريرة من كين، حيث سدد اللاعب الكوري الجنوبي كرة غيَّرت اتجاهها في زوما ودخلت المرمى.

وقلص سعيد بن رحمة الفارق لوست هام في الدقيقة 35، لكن سون ضمن انتصار توتنهام بعد تمريرة من كين بضربة رأس في الدقيقة 88.

A huge three points for Spurs, as they climb three places in the table and into the top 5⃣#TOTWHU pic.twitter.com/Z7ORjDEBVC — Premier League (@premierleague) March 20, 2022

وأصبح رصيد توتنهام 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن وست هام الذي تراجع للمركز السابع، ويتأخر بثلاث نقاط عن آرسنال رابع الترتيب.

فيما توقف رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز السابع.

ليستر سيتي يتقدم للمركز العاشر

كما فاز ليستر سيتي 2-1 على برنتفورد، ليتقدم إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، بفضل هدفين من تسديدتين هائلتين، عن طريق تيموتي كاستاني، وجيمس ماديسون، اليوم الأحد.

واحتفل كاستاني بعودته إلى تشكيلة ”الثعالب“، بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا للحارس ديفيد رايا في الدقيقة 20.

وكوفئ الحارس رايا على تألقه مع برنتفورد، وانضم لتشكيلة منتخب إسبانيا لأول مرة هذا الأسبوع، لكنه لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير أمام ماديسون عندما نفذ ركلة حرة من فوق الحائط وهز الشباك.

وأنقذ حارس ليستر كاسبر شمايكل، فرصتين في بداية الشوط الثاني، الأولى بضربة رأس من بونتوس يانسون، والأخرى من رأس برايان مبيومو.

لكن يوان ويسا نجح، أخيرًا، بهز شباك ليستر بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء، ليقلص الفارق لفريق برنتفورد.

Who will get on the scoresheet today? 🤔 — Premier League (@premierleague) March 20, 2022

وصمد فريق المدرب بريندان رودجرز، ليخرج بالنقاط الثلاث، بينما بقي برنتفورد في المركز 15، بفارق 8 نقاط عن منطقة الهبوط، لكنه خاض مباريات أكثر من رباعي المؤخرة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: