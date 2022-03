ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يصعد للمركز الخامس بالفوز على وست هام

فاز فريق توتنهام على ضيفه وست هام 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز سون هيونج-مين هدفين، ليقود توتنهام هوتسبير للتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز 3-1 على وست هام يونايتد، اليوم الأحد، والاقتراب من المربع الذهبي.

وبدأت المباراة بشكل سيئ لمدافع وست هام كيرت زوما، حيث فشل في إبعاد تمريرة هاري كين إلى سون، وسجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، في عاشر هدف عكسي يستفيد منه توتنهام بالموسم.

وازدادت الأمور سوءًا للمدافع الفرنسي عندما أحرز سون الهدف الثاني بعد تمريرة من كين، حيث سدد اللاعب الكوري الجنوبي كرة غيَّرت اتجاهها في زوما ودخلت المرمى.

وقلص سعيد بن رحمة الفارق لوست هام في الدقيقة 35، لكن سون ضمن انتصار توتنهام بعد تمريرة من كين بضربة رأس في الدقيقة 88.

A huge three points for Spurs, as they climb three places in the table and into the top 5⃣#TOTWHU pic.twitter.com/Z7ORjDEBVC

— Premier League (@premierleague) March 20, 2022