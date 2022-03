قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيلعب مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع الفائز من مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست، التي ستقام في وقت لاحق مساء اليوم الأحد.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي الذي صعد اليوم الأحد على حساب ساوثامبتون، في مواجهة الفائز من مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست.

وعلى الجانب الآخر سيلعب تشيلسي الي صعد أمس السبت ضد كريستال بالاس.

وفيما يلي قرعة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم:

مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست أو ليفربول

تشيلسي مع كريستال بالاس

وحقق مانشستر سيتي انتفاضة وسحق ساوثامبتون 4-1 في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وواصل المنافسة على ثلاثة ألقاب.

وتقدم سيتي بهدف بعد 12 دقيقة عندما فقد جاك ستيفنز الكرة، وأرسل جابرييل جيسوس تمريرة إلى رحيم سترلينغ ليسدد مباشرة وتصطدم الكرة بمنافسه تينو ليفرامنتو وتدخل شباك الحارس فريزر فورستر.

وهدد ساوثامبتون مرمى سيتي أكثر من مرة وأدرك التعادل قبل الاستراحة حيث أرسل محمد اليونسي كرة عرضية منخفضة حوّلها المدافع إيمريك لابورت بطريق الخطأ في مرماه.

واستعاد متصدر الدوري الإنجليزي التقدم في الدقيقة 62 عندما تعرض جيسوس لخطأ داخل المنطقة من محمد ساليسو، ونفذ كيفن دي بروين ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس فورستر.

وسدد البديل فيل فودن هدفا بتسديدة من حافة المنطقة قبل 15 دقيقة من النهاية، ثم اختتم رياض محرز الأهداف.

كما تأهل فريق تشيلسي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على ميدلسبره 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في دور الثمانية من المسابقة.

سجل هدفي تشيلسي روميلو لوكاكو، وحكيم زياش، في الدقيقتين 15 و31.

وصعد تشيلسي لهذا الدور بعد فوزه على لوتن تاون 3-2 في الدور الخامس، بينما صعد ميدلسبره لهذا الدور بعد فوزه على توتنهام بهدف نظيف.