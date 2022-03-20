الملياردير أفرام غليزر مالك مانشستر يونايتد يصطف للحصول على "وجبة كباب مجانية" في البحرين (صورة)

التقطت عدسات المصورين الملياردير أفرام غليزر مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو يقف في طابور للحصول على وجبة ”كباب مجانية“ في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في المنامة اليوم الأحد.

وكان غليزر حاضراً في المنامة لمشاهدة السباق الافتتاحي للموسم الجديد على حلبة صخير لكنه فاجأ الجماهير بوقوفه في طابور لتناول وجبة قبل السباق.

وفاز شارل لوكلير بسباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على زميله في فيراري كارلوس ساينز.

وعلى الرغم من امتلاكه صافي ثروة شخصية تبلغ مليار دولار، تم تصوير غليزر وهو ينتظر في طابور للحصول على كباب مجاني بينما كان في الحلبة قبل السباق.

ويبلغ صافي ثروة عائلة غليزر، التي تمتلك أيضًا نادي تامبا باي المنافس في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، 4.7 مليار دولار في عام 2015 وفقًا لمجلة ”فوربس“.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن هذا المشهد لأفرام أثار انتقادات واسعة من جماهير مانشستر يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سارعت الجماهير للرد على مشهد غليزر في انتظار وجبة مجانية، حيث علق أحدهم: ”سعيد جدًا بوجود طعام مجاني في الحلبة لمن هم بحاجة إليه“، وكتب آخر على تويتر: ”انظر أين يظهر أفرام غليزر، متى سيظهر في أولد ترافورد؟“.

وانتهز مشجعون آخرون الفرصة لدعوة ”غليزر“ لبيع مانشستر يونايتد، ورأوا أن الوقوف في طابور للحصول على ”الكباب المجاني“ هو سبب آخر لعدم الإعجاب بمالكي النادي.

وعائلة غليزر هي المساهم الأكبر في مانشستر يونايتد منذ عام 2005، لكن العائلة تعرضت للكثير من الانتقادات منذ ذلك الحين.

ومنذ امتلاك النادي زادت ديون يونايتد، مع احتجاجات الجماهير التي غالبًا ما شوهدت في أولد ترافورد في 17 عامًا منذ الاستحواذ، بما في ذلك بعد مشاركة النادي في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي فشل سريعا.

وحينها تجمع مئات من مشجعي مانشستر يونايتد أمام المركز التدريبي للفريق للاحتجاج على ملكية عائلة غليزر للنادي إثر موجة الغضب بسبب مشاركة النادي مع المجموعة التي أعلنت عن إطلاق دوري السوبر المثير للجدل.

وكان يونايتد ضمن ستة أندية إنجليزية شاركت إلى جانب ستة أندية أخرى في طرح فكرة الدوري الجديد المنافس لدوري أبطال أوروبا قبل أن يفشل في الانطلاق تحت وطأة موجة كبيرة من الاحتجاجات والغضب من جانب الجمهور واللاعبين والحكومة البريطانية.

كما تعرض كل من أفرام وشقيقه جويل، وكلاهما الرئيسان التنفيذيان للنادي، لانتقادات بسبب عدم تفاعلهما مع الجماهير أو حضور مباريات مانشستر يونايتد منذ شراء النادي.

بالإضافة إلى ذلك، قضى يونايتد الآن تسع سنوات بدون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومن المقرر أن ينهي الموسم الحالي بدون لقب للسنة الخامسة على التوالي.