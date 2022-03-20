مانشستر سيتي يتجاوز ساوثهامبتون ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 4/1 على مضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب سينت ماري.

وتقدم رحيم سترلينغ بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من غابرييل جيسوس.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول تعادل ساوثهامبتون بهدف عكسي سجله المدافع الإسباني ايميريك لابورت.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي سجلها البلجيكي كيفين دي بروين سددها على يمين الحارس فراسر فورستر.

A cruel deflection off of @Laporte sees the ball end up in his own goal.#EmiratesFACup pic.twitter.com/6aVSbIsEGq — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022

ووقع فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية قوية، قبل أن يوقع النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 78، بتسديدة يسارية زاحفة على يسار الحارس فراسر فورستر.

فوز كريستال بالاس

وسجل مارك جيهي وجون-فيليب ماتيتا هدفين في الشوط الأول ليفوز كريستال بالاس 4/0 على إيفرتون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ملعب سيلهورست بارك.

وبدأ إيفرتون المباراة بشكل أفضل وصنع عددا من الفرص في أول 20 دقيقة، لكن كريستال بالاس فرض سيطرته بعد ذلك وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، حيث سجل أيضا ويلفريد زاها وويل هيوز في الشوط الثاني.

وهذه أول مرة يفوز فيها كريستال بالاس مرتين على إيفرتون في موسم واحد، حيث أخفق الفريق القادم من ليفربول في مواصلة البناء بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد يوم الخميس الماضي، وسينصب تركيزه الآن على صراع الهروب من الهبوط.

وتقدم كريستال بالاس بهدف بعد 25 دقيقة عن طريق جيهي بعد كرة عرضية من مايكل أوليسي، وعقب إخفاق دفاع إيفرتون في تشتيت ركلة ركنية.

وجاء الهدف الثاني بعد تعاون إبريتشي إيزي وزاها قبل أن تصل الكرة إلى ماتيتا ويسجل قبل الاستراحة بأربع دقائق.

وسجل كريستال بالاس الهدف الثالث بشكل غريب، حيث أخفق أوليسي في تسديد الكرة لكنها اصطدمت في القائم وردت إلى زاها ليسجل بسهولة، بينما أحرز هيوز الهدف الرابع بعد متابعة كرة أنقذها جوردان بيكفورد.

وكان ليستر سيتي قد نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، الموسم الماضي، بالفوز على تشيلسي 1/0، علمًا بأن آرسنال أكثر نادٍ تتويجًا بلقب البطولة برصيد 14 لقبًا آخرها موسم 2019/2020.

ونال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، مقابل 8 ألقاب لكل من تشيلسي، وتوتنهام، و7 لكل من ليفربول، وأستون فيلا، و6 ألقاب لمانشستر سيتي.