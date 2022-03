مانشستر سيتي يتجاوز ساوثهامبتون ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 4/1 على مضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب سينت ماري.

وتقدم رحيم سترلينغ بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من غابرييل جيسوس.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول تعادل ساوثهامبتون بهدف عكسي سجله المدافع الإسباني ايميريك لابورت.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي سجلها البلجيكي كيفين دي بروين سددها على يمين الحارس فراسر فورستر.

A cruel deflection off of @Laporte sees the ball end up in his own goal.#EmiratesFACup pic.twitter.com/6aVSbIsEGq

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022