توخيل: سعيد بأداء لاعبي تشيلسي رغم الضغوط الخارجية

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي اللندني بطل أوروبا، إنه سعيد بأداء وتركيز لاعبي فريقه الذي تأهل للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس السبت، بعد الفوز 2-صفر على ميدلسبره رغم كل المشكلات المحيطة بالنادي ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب غزو بلاده أراضي أوكرانيا المجاورة.

وعقب الغزو عرض أبراموفيتش النادي للبيع قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات حرمته فعليا من إدارة النادي.

وقال المدرب الألماني بعد الفوز والتأهل للمربع الذهبي: ”أسعدني أداء اللاعبين ولم يدهشني.

”من جهة، فإننا ندرك أننا لم نتسبب في هذا الوضع ولا يمكننا فعل أي شيء حيال الوضع أيضا ولا نستطيع تغيير الوضع بأي شكل“.

وأضاف توخيل: ”أشعر بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص البعيدين عن الأضواء والذين يشعرون بالقلق.

”لاعبو فريقي وطاقمه التدريبي في وضع جيد لكننا نشعر بالقلق.. فهناك ما بين 700 و800 شخص يعلمون في تشيلسي وربما يشعرون بقلق وجودي حول ما يمكن أن يحدث للنادي“.

وأردف المدرب قائلا: ”وأنا أشعر بمسؤولية تجاههم أيضا وعلى الجميع إظهار الروح المناسبة والإيجابية.. في موقف لم نتسبب فيه ولا يمكننا تغييره“.

تشيلسي يجتاز ميدلسبره ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/axfRcRWRlZ pic.twitter.com/EpbN40WWB2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

بيع تشيلسي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رومان أبراموفيتش لا يزال بإمكانه التحكم في عملية بيع تشيلسي وتحديد المالك الجديد، حيث أكدت مصادر قريبة من الملياردير الروسي أنه لا يريد قبول عرض من دولة فرضت عقوبات على رجال الأعمال الروس المقربين من نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

من جانبه، قال القائد السابق جون تييري، يوم السبت، إنه سيحاول المساعدة في حماية ”تاريخ وتراث“ تشيلسي من خلال الانضمام إلى كونسورتيوم (ترو بلوز) في محاولته لشراء حصة تبلغ 10% في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي حصة ستستخدم لتمثيل الجماهير.

ويتألف الكونسورتيوم من لاعبين سابقين، ومن بينهم تييري ولاعبة تشيلسي السابقة كلير رافيرتي، بالإضافة إلى رواد أعمال ومشجعين بريطانيين.

ويتلقى الكونسورتيوم المشورة من أوكفيل كابيتال، وهي شركة رائدة في مجال الاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية التي تركز على قطاعات ألعاب الفيديو والمراهنات والرياضة.

وكتب تييري في حسابه على تويتر: ”كان تشيلسي جزءا مهما من حياتي لمدة 22 عاما. أريد أن أرى تاريخ النادي وتراثه محميين بينما ندخل حقبة جديدة مع أشخاص متشابهين في التفكير ولديهم نفس الرؤية طويلة المدى لبناء أفضل ناد لكرة القدم في العالم.

”بعد أن التقيت وسمعت ما يدور حول كونسورتيوم ترو بلوز، أعلم أنهم يفهمون ذلك“.

رغم العقوبات.. أبراموفيتش سيحدد هوية المالك الجديد لنادي تشيلسي https://t.co/oSzWO79PLn pic.twitter.com/LADqsGyQ1w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

وأضاف: ”إنهم مجموعة من مشجعي تشيلسي وحاملي التذاكر الموسمية الذين ابتكروا مفهوما يكمل ويساعد العرض المفضل لإدارة النادي مع إضافة حلقة اتصال مع المشجعين والتفاعل مع مجلس الإدارة“.

وتم تقديم ثلاثة عروض لشراء تشيلسي من قبل مجموعات بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي، وعائلة ريكيتس ملاك فريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، ومارتن بروتون وسيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في البداية للبيع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

وفاز تييري مع تشيلسي بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في 2012. وخاض المدافع 717 مباراة مع النادي اللندني بين 1998 و2017.