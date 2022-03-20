ميرور: مانشستر يونايتد يستهدف ضم الحارس المغربي ياسين بونو

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن مانشستر يونايتد يراقب منذ شهور الدولي المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، واستفسر عن التعاقد معه الصيف المقبل، حيث يرغب الفريق في حارس منافس للإسباني دافيد دي خيا، الذي ينتهي عقده صيف 2023.

وينتهي عقد الحارس المغربي ياسين بونو، البالغ 29 عاما، صيف 2024 مع إشبيلية، لكنه يملك شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ويعرف إشبيلية باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى من بينها أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وأندية في الدوري الإيطالي، ولذلك يرغب في تجديد عقد بونو لموسميين إضافيين ورفع الشرط الجزائي إلى 63 مليون جنيه إسترليني.

ويتنافس الحارس الدولي المغربي مع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، على جائزة ”زامورا“ لأفضل حارس في الموسم بالدوري الإسباني، ويملك الحارس المغربي أفضلية لكنه تلقى 13 هدفا في 23 لقاء مقابل 21 في 28 لقاء للحارس البلجيكي، الذي يحتل حاليا المركز الأول لكونه لعب 28 لقاء، وهو الشرط الأساسي للدخول في التنافس على اللقب.

ويحتاج ياسين بونو للعب في 5 جولات مقبلة مع إشبيلية في الدوري الإسباني لانتزاع المركز الأول من تيبو كورتوا لكنه تلقى أهدافا أقل.

ويدخل الإسباني دافيد دي خيا الـ18 شهرا الأخيرة من عقده مع مانشستر يونايتد، في انتظار تعيين مدرب رسمي للفريق الصيف المقبل، لتحديد مصيره رغم رغبته في البقاء، لكن إدارة الفريق ترغب في جلب حارس جيد للمنافسة على حراسة مرمى الفريق وتحسبا لرحيل حارسه الأول.

وولد ياسين بونو في كندا لأبوين مغربيين وبدأ مسيرته في الوداد البيضاوي قبل أن ينتقل لأتلتيكو مدريد، حيث لعب للفريق الثاني 47 لقاء وأعير لريال سرقسطة وجيرونا وإشبيلية الذي تعاقد معه رسميا صيف 2020.

وشارك ياسين بونو رفقة كل الفئات العمرية للمنتخب المغربي قبل أن يلعب للمنتخب الأول منذ 2013، وأصبح الحارس الأول للمنتخب المغربي بعد نهائيات كأس العالم في روسيا على حساب منير المحمدي الكجوي، وشارك مؤخرا في نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2022 كحارس أساسي.

وخرج فريق مانشستر يونايتد خالي الوفاض من أى بطولة بعد وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، ويصارع آرسنال على المركز الرابع الذي يحتله الأخير برصيد 51 نقطة، من أجل ضمان اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.