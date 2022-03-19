ميرور: ليفربول سيطلب 84 مليون إسترليني للاستغناء عن محمد صلاح

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن النجم المصري محمد صلاح منفتح على فكرة الانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان، في ظل غموض مستقبله في ليفربول.

ودخل الدولي المصري آخر 18 شهرًا في عقده مع النادي الإنجليزي، ويُعتقد أن المفاوضات بشأن تجديد عقده توقفت، من المفهوم أنه لم يتم إجراء أي محادثات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن جناح تشيلسي وروما السابق يبحث عن احتمالات أخرى.

وأوضح رامي عباس عيسى، وكيل أعمال صلاح، أنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم تقديم عرض أفضل من ليفربول، ويُعتقد أن صلاح يريد عقدًا يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن صلاح ليس لديه أي نية لتجديد عقده مع ما هو مطروح حاليًا من عرض، في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان البدائل المطروحة أمام هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للانتقال إلى أحدهما الموسم المقبل.

الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي يتحدث عن المصري محمد صلاح: – صلاح مزيج بين رونالدو و ميسي .. وتحسن كثيرا في لمسته الأخيرة. – كان أفضل لاعب في العالم في الفترة من أغسطس الماضي إلى كأس أمم إفريقيا فهو ظهر بشكل استثنائي هذا الموسم. pic.twitter.com/9F8vH7uHfd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وبات صلاح، البالغ عمره 29 عاما، خيارا ممكنا للنادي الإسباني الذي يقال إنه ”مهتم جدًا“ بوضع اللاعب بعد أن فشل في التعاقد معه قبل عامين، ويمكن المضي قدما في ضمه الصيف، لكن يعتقد أن ليفربول سيطلب حوالي 84 مليون جنيه إسترليني مقابل هداف البريميرليغ.

يذكر التقرير أن برشلونة يأمل في دفع 58.8 مليون جنيه إسترليني، بالنظر إلى أنه لن يتبقى سوى عام واحد على نهاية عقده.

أما باريس سان جيرمان فلن يعاني من أجل تلبية طلبات صلاح المالية، حيث يستعد النادي الباريسي لخروج جماعي في فترة الانتقالات المقبلة، مع توقعات برحيل نحو تسعة لاعبين وعرضهم للبيع، بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويريد باريس سان جيرمان إعادة تشكيل الفريق، ومع احتمال انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد مجانا هذا الصيف، سيكون صلاح بديلاً مناسبًا.

صحيفة إنجليزية تكشف بدلاء محمد صلاح "المحتملين" حال رحيله عن ليفربول https://t.co/1kppSm6NAw pic.twitter.com/h6qcK1OJeW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

ويراقب متصدر الدوري الفرنسي أيضًا موقف ماركوس راشفورد بعد استبعاد المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا من أحدث تشكيلة لفريق غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وكذلك غموض مستقبله في أولد ترافورد.

وتردد أن هاتف راشفورد ”لم يتوقف عن الرنين“ بعد أن قال رالف رانغنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن راشفورد يمكنه الرحيل هذا الصيف. لم يهدر برشلونة الكثير من الوقت في إبداء اهتمامه براشفورد، بينما سجل ليفربول أيضًا اهتمامًا مفاجئًا.

يبقى أن نرى أين سيلعب صلاح وراشفورد الموسم المقبل، لكن قد تكون هناك جولة انتقالات بين برشلونة وليفربول وباريس سان جيرمان.