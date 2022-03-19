نوتنغهام فورست يترك 97 مقعدا شاغرا أمام ليفربول تكريما لضحايا هيلسبره

سيترك نوتنغهام فورست 97 مقعدا شاغرا عندما يستضيف ليفربول في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تكريما للمشجعين الذين لقوا حتفهم في كارثة إستاد هيلسبره في أبريل نيسان 1989، عندما التقى الفريقان لآخر مرة في المسابقة.

وقتل 94 مشجعا من ليفربول بعد تدافع في مدرج مغلق ازدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية في إستاد هيلسبره في شيفيلد قبل مباراة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد بين ليفربول وفورست.

وانضم ثلاثة آخرون لقائمة الضحايا بسبب الإصابات، وتوفي آخرهم في يونيو حزيران الماضي بعد 32 عاما من تعرضه لإصابات خطيرة وتلف شديد في المخ.

وتقررت إعادة هذه المباراة بعد شهر واحد في أولد ترافورد، وانتزع ليفربول بطاقة التأهل ثم أحرز اللقب.

وقال فورست في بيان: ”لن ننساهم أبدا.. سنترك 97 مقعدا شاغرا في مباراة الغد تكريما لمن فقدوا أرواحهم في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 1989“.

ورد ليفربول برسالة وقال ”شكرا على تضامنكم“.

NEVER FORGOTTEN 97 seats will be left vacant at tomorrow's match in honour of those who lost their lives at our FA Cup semi final in 1989 We look forward to welcoming Liverpool FC to The City Ground 🤝 🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/SjsGrjewGo — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 19, 2022

وافتتح مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، بلقاء ميدلسبره وتشيلسي، وتستكمل الأحد بـ3 مباريات، هي كريستال بالاس وإيفرتون، وساوثهامبتون ومانشستر سيتي، إلى جوار لقاء نوتنغهام وليفربول.

وكان ليفربول قد تأهل لدور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على نورويتش سيتي بنتيجة 2-1، بينما أقصى نوتنغهام فورست نظيره هيديرسفيلد تاون بالنتيجة نفسها.

ويقدم الريدز مستويات مميزة في جميع البطولات، فتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أنه ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة.

ونجح الريدز في الفوز على آرسنال خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن مؤجلات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد، عن طريق كل من الدولي البرتغالي جوتا والدولي البرازيلي فيرمينو، في مباراة نجح ليفربول في السيطرة عليها سواء خلال الشوط الأول أو الثاني.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، إذ خاض 29 مباراة، نجح في الفوز خلال 21، وتعادل في 6، وخسر لقاءين، ونجح لاعبوه في تسجيل 75 هدفا، وسكن مرماه 20.

ويسعى الريدز لتجاوز عقبة نوتنغهام فورست من أجل حجز مقعده في دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل يحلم نوتنغهام بمواصلة مفاجآته في البطولة وإقصاء ليفربول مثلما فعلها وأطاح بالثنائي آرسنال وليستر سيتي من النسخة الجارية من البطولة.