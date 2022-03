نوتنغهام فورست يترك 97 مقعدا شاغرا أمام ليفربول تكريما لضحايا هيلسبره

سيترك نوتنغهام فورست 97 مقعدا شاغرا عندما يستضيف ليفربول في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تكريما للمشجعين الذين لقوا حتفهم في كارثة إستاد هيلسبره في أبريل نيسان 1989، عندما التقى الفريقان لآخر مرة في المسابقة.

وقتل 94 مشجعا من ليفربول بعد تدافع في مدرج مغلق ازدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية في إستاد هيلسبره في شيفيلد قبل مباراة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد بين ليفربول وفورست.

وانضم ثلاثة آخرون لقائمة الضحايا بسبب الإصابات، وتوفي آخرهم في يونيو حزيران الماضي بعد 32 عاما من تعرضه لإصابات خطيرة وتلف شديد في المخ.

وتقررت إعادة هذه المباراة بعد شهر واحد في أولد ترافورد، وانتزع ليفربول بطاقة التأهل ثم أحرز اللقب.

وقال فورست في بيان: ”لن ننساهم أبدا.. سنترك 97 مقعدا شاغرا في مباراة الغد تكريما لمن فقدوا أرواحهم في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 1989“.

ورد ليفربول برسالة وقال ”شكرا على تضامنكم“.

NEVER FORGOTTEN

97 seats will be left vacant at tomorrow's match in honour of those who lost their lives at our FA Cup semi final in 1989

We look forward to welcoming Liverpool FC to The City Ground 🤝

🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/SjsGrjewGo

— Nottingham Forest FC (@NFFC) March 19, 2022