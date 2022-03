رغم العقوبات.. أبراموفيتش سيحدد هوية المالك الجديد لنادي تشيلسي

لا يزال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، يملك قرار تحديد المشتري الجديد للنادي، رغم فرض عقوبات اقتصادية عليه وحرمانه من الحصول على أموال بيع النادي اللندني.

وتقدمت ثلاثة عروض لشراء نادي تشيلسي، أحدها بقيادة رجل الأعمال البريطاني نيك كاندي، وآخر من عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس الأمريكي، وكونسورتيوم يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتلقى أبراموفيتش عرضًا يزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني من رجل الأعمال ومشجع تشيلسي نيك كاندي، الذي وعد بمشاركة الجماهير في اتخاذ القرارات في حال نجاحه في الفوز بالنادي، بينما صرح أيضًا أنه سيعيد تطوير ستامفورد بريدج.

لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قالت إن أبراموفيتش، الذي جُمدت أصوله في بريطانيا، لا يزال بإمكانه قبول أو رفض عرض البيع رغم عدم قدرته على جني أي شيء من صفقة البيع.

ومع ذلك، لا يزال مسؤولا عن القرار الرئيسي في تحديد من سيصبح مالك تشيلسي الجديد.

