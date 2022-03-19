ذا صن: نيوكاسل يراقب وضع نيمار في باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد يراقب وضع النجم البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان، على أمل التعاقد معه الصيف القادم في حال قرر بشكل نهائي الرحيل عن الفريق.

وتعرض البرازيلي نيمار، برفقة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لصافرات استهجان خلال لقاء باريس سان جيرمان وبوردو على خلفية خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

فوت ميركاتو: قادة باريس سان جيرمان يعرضون نيمار على عدة أندية https://t.co/CGLfkwlXpU pic.twitter.com/s8cAJk7wrd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

ورغم تسجيله هدفا أمام بوردو لم تتوقف الجماهير الباريسية عن صافرات الاستهجان، وهو ما أغضب النجم البرازيلي. وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة النادي تفكر في التخلص من اللاعب الصيف المقبل رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2025.

وحاول نيمار سابقا العودة لبرشلونة الذي غادره صيف 2017 حين دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده البالغ 220 مليون يورو، لكن كل المحاولات فشلت بسبب الأزمة الاقتصادية للفريق الإسباني ورغبة الفريق الفرنسي في مقابل مادي كبير.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن رغبة نيمار أيضا في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب علاقته السيئة بالجماهير تثير انتباه نيوكاسل يونايتد الذي يبحث عن نجوم لمنافسة الكبار في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

سبورت: باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من نيمار https://t.co/CB7v4iNgNK pic.twitter.com/2BmPFpjwRF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وبحسب الصحيفة فإن نيوكاسل بملاكه الجدد، صندوق الاستثمار السعودي وشركائه، من بين الأندية القليلة القادرة على تلبية شروط النجم البرازيلي المالية وبإمكانها دفع راتب يصل لـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

لكن نيوكاسل يونايتد لن يكون الوحيد المهتم باللاعب في حال وضعه في سوق الانتقالات، فهناك أيضا فريقه السابق برشلونة الذي يبحث بدوره عن التعاقد مع نجوم للعودة للفوز بالألقاب، ومانشستر سيتي المهتم باللاعب، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان سيعرف تغييرات مهمة الصيف القادم، وتشير لرحيل عدة لاعبين واستعداد إدارة الفريق للتخلص من لاعبين أبرزهم البرازيلي نيمار والمدافع الإسباني سيرجيو راموس والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وشارك نيمار في 20 مباراة الموسم الحالي بواقع 14 مباراة في الدوري الفرنسي و6 في دوري أبطال أوروبا وسجل فيها جميعا 5 أهداف وصنع 5.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 شارك نيمار مع الفريق في 136 مباراة سجل فيها 92 هدفا وصنع 57.