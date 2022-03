كلوب يعلن غياب الكسندر أرنولد عن ليفربول بسبب الإصابة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن مدافعه ترينت الكسندر-أرنولد سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ستحرمه أيضا من المشاركة مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام سويسرا وساحل العاج في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولعب ألكسندر-أرنولد دورا محوريا في مسيرة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأحرز هدفين وأسهم في خلق 17 فرصة تهديف في 35 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات وقال كلوب إن بديله جيمس ميلنر ليس على ما يرام.

Trent Alexander-Arnold has sustained a hamstring injury and will miss our #EmiratesFACup quarter-final against Nottingham Forest.

— Liverpool FC (@LFC) March 18, 2022