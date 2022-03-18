بنك "Raine Group" الأمريكي يقفل الجمعة تلقي عروض بيع تشيلسي قبل الإعلان عن الملاك الجدد

يقفل البنك الأمريكي ”Raine Group“، مساء اليوم الجمعة، تلقي العروض الخاصة ببيع نادي تشيلسي، والذي يعيش وضعا سيئا نتيجة تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسيدرس البنك الأمريكي العروض قبل أن يقلصها إلى 4 عروض، الأسبوع القادم، في ظل رغبة فريق تشيلسي في التخلص من الوضع الحالي تحت قيادة ملاك جدد.

توخيل لا يمانع الرحيل عن تشيلسي وتدريب مانشستر يونايتد https://t.co/qeyRq5NH2S pic.twitter.com/Nfakk89VeN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وأعلنت عائلة ريكيتس مالكة فريق شيكاغو رسميا رغبتها في تقديم عرض لشراء تشيلسي، قبل نهاية الوقت المحدد اليوم الجمعة.

لكن تشيلسي قد يخاطر بتعريض لاعبيه وجماهيره المسلمين للخطر إذا نجحت محاولات العائلة ذات الثراء الضخم لشراء النادي من أبراموفيتش.

وكان رئيس العائلة جو ريكيتس قد اعتذر في عام 2019 بعد أن كشفت سلسلة من الرسائل الإلكترونية المسربة أن رجل الأعمال الأمريكي كتب: ”المسلمون هم بطبيعة الحال أعدائي“.

وكانت عدة مجموعات قد أعلنت رغبتها وأكدت تقدمها بعروض لشراء الفريق الإنجليزي وتأكدت عروض تحالف تود بويلي المالك المشارك لشركة LA Dodgers – والذي يضم أيضًا رجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدشتاين ورجل الأعمال السويسري هانسجورج ويس – جنبًا إلى جنب مع مشجعي تشيلسي داني فينكلشتاين وباربارا تشاروني للانضمام كمديرين غير تنفيذيين إذا كان عرضهم ناجحا.

كيف تحول تشيلسي من مصدر جذب للاعبين إلى ناد غير مرغوب فيه؟ https://t.co/TDMh4LbqdI pic.twitter.com/XjAYQVGIcu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

كما ظهرت المزيد من التفاصيل عن جهود اللورد كو والسير مارتن بروتون لشراء تشيلسي، حيث يعمل الزوجان مع المصرفي الاستثماري مايكل كلاين. وكالة إدارة المواهب Creative Artists Agency (CAA) و Evolution Media Capital هي أيضًا جزء من مجموعة Coe و Broughton.

وتثير مشاركة CAA المخاوف بشأن تضارب المصالح بالنظر إلى أنهم يمثلون مجموعة من لاعبي كرة القدم.

غاري نيفيل: سأشعر بالمفاجأة في حال قبول العرض السعودي لشراء تشيلسي https://t.co/64jfR4V2ag pic.twitter.com/7zhtA6EyY2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

ومن المعتقد أيضًا أن وودي جونسون مالك نادي نيويورك جيتس يوجد أيضا في لائحة الراغبين في شراء الفريق، بينما ارتبط رجل الأعمال البريطاني نيك كاندي بمهاجم تشيلسي السابق ومديره جيانلوكا فيالي قبل الموعد النهائي اليوم الجمعة.

كما أجرت المجموعة الإعلامية السعودية ”الوسائل“ محادثات مع البنك الأمريكي لشراء تشيلسي، وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن عرض من رجل الأعمال التركي البارز محسن بيرق.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك البلوز 59 نقطة من 28 مباراة.