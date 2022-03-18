رياضة

بنك "Raine Group" الأمريكي يقفل الجمعة تلقي عروض بيع تشيلسي قبل الإعلان عن الملاك الجدد
تاريخ النشر: 18 مارس 2022 8:38 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2022 10:00 GMT

بنك "Raine Group" الأمريكي يقفل الجمعة تلقي عروض بيع تشيلسي قبل الإعلان عن الملاك الجدد

تشيلسي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك البلوز 59 نقطة من 28 مباراة.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يقفل البنك الأمريكي ”Raine Group“، مساء اليوم الجمعة، تلقي العروض الخاصة ببيع نادي تشيلسي، والذي يعيش وضعا سيئا نتيجة تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسيدرس البنك الأمريكي العروض قبل أن يقلصها إلى 4 عروض، الأسبوع القادم، في ظل رغبة فريق تشيلسي في التخلص من الوضع الحالي تحت قيادة ملاك جدد.

وأعلنت عائلة ريكيتس مالكة فريق شيكاغو رسميا رغبتها في تقديم عرض لشراء تشيلسي، قبل نهاية الوقت المحدد اليوم الجمعة.

لكن تشيلسي قد يخاطر بتعريض لاعبيه وجماهيره المسلمين للخطر إذا نجحت محاولات العائلة ذات الثراء الضخم لشراء النادي من أبراموفيتش.

وكان رئيس العائلة جو ريكيتس قد اعتذر في عام 2019 بعد أن كشفت سلسلة من الرسائل الإلكترونية المسربة أن رجل الأعمال الأمريكي كتب: ”المسلمون هم بطبيعة الحال أعدائي“.

وكانت عدة مجموعات قد أعلنت رغبتها وأكدت تقدمها بعروض لشراء الفريق الإنجليزي وتأكدت عروض تحالف تود بويلي المالك المشارك لشركة LA Dodgers – والذي يضم أيضًا رجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدشتاين ورجل الأعمال السويسري هانسجورج ويس – جنبًا إلى جنب مع مشجعي تشيلسي داني فينكلشتاين وباربارا تشاروني للانضمام كمديرين غير تنفيذيين إذا كان عرضهم ناجحا.

كما ظهرت المزيد من التفاصيل عن جهود اللورد كو والسير مارتن بروتون لشراء تشيلسي، حيث يعمل الزوجان مع المصرفي الاستثماري مايكل كلاين. وكالة إدارة المواهب Creative Artists Agency (CAA) و Evolution Media Capital هي أيضًا جزء من مجموعة Coe و Broughton.

وتثير مشاركة CAA المخاوف بشأن تضارب المصالح بالنظر إلى أنهم يمثلون مجموعة من لاعبي كرة القدم.

ومن المعتقد أيضًا أن وودي جونسون مالك نادي نيويورك جيتس يوجد أيضا في لائحة الراغبين في شراء الفريق، بينما ارتبط رجل الأعمال البريطاني نيك كاندي بمهاجم تشيلسي السابق ومديره جيانلوكا فيالي قبل الموعد النهائي اليوم الجمعة.

كما أجرت المجموعة الإعلامية السعودية ”الوسائل“ محادثات مع البنك الأمريكي لشراء تشيلسي، وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن عرض من رجل الأعمال التركي البارز محسن بيرق.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك البلوز 59 نقطة من 28 مباراة.

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