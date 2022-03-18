كشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة المشجع الذي ربط رقبته في القائم خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل (فيديو وصور)

شهدت مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، نزول أحد المشجعين لأرضية الملعب وربط عنقه بالقائم؛ ما أدى لتوقيف اللقاء وتدخل رجال الأمن والمنظمين لتحرير الشاب البالغ من العمر 21 عاما.

وينتمي الشاب لمجموعة تحتج على الحفريات الخاصة بالبحث عن النفط وتطلق على نفسها: ”Just Stop Oil“، وكان اجتياح الشاب للملعب مناسبة لإثارة انتباه الحكومة البريطانية بمطالبها إيقاف الحفريات الخاصة بالبحث عن النفط والحفاظ على البيئة.

مشجع يقتحم الملعب ويربط رقبته في القائم خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل، ومحاولات لتحريره.#ايفرتون_نيوكاسل pic.twitter.com/mx37INXXmX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن المنظمين احتاجوا وقتا لإطلاق سراح عنق الشاب بسبب وضعه الصعب، كما قام بالنزول على ركبته على خط المرمى ورفض التحرك في حين أن جماهير إيفرتون عبرت عن غضبها من تصرفه.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض جماهير إيفرتون دخلوا الملعب في محاولة لمهاجمة الشاب لكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليهم.

وأصدرت حركة ”Just Stop Oil“ بيانا جاء فيه: ”ركض أحد مشجعي Just Stop Oil الشاب إلى أرضية الملعب خلال مباراة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد اليوم للفت الانتباه إلى مطالبة المجموعة بأن توقف الحكومة جميع الحفريات الجديدة لإمداد الوقود“.

Another Everton fan has just run on and lumped him 😂😂😂😂 pic.twitter.com/gLPnMwtAVK — James Welham (@WelhamOfficial) March 17, 2022

وأضاف البيان: ”تشبث لويس، 21 عامًا، بالمرمى في جوديسون بارك مرتديًا قميص Just Stop Oil؛ مما أجبر الحكم على إيقاف اللعب لفترة وجيزة“.

وشرح الشاب لويس الذي ربط عنقه مع المرمى موقفه، وقال: ”إنه عام 2022 وحان وقت البحث، حان الوقت للتدخل وعدم الجلوس مكتوفي الأيدي. حان الوقت للتصرف وكأنه حالة طارئة، تقرير تلو التقرير يخبرني أن مستقبلي سيكون رهيبا، وحكومتي تخبرني ألا أقلق وأساهم في معاش تقاعدي“.

وأضاف الشاب: ”لكن لدينا خيار. يمكننا أن نختار أن نشير إلى أن مناخنا آخذ في التدهور، ويمكن أن نختار الوقوف في وجه هذه الحكومة التي تخوننا، ويمكننا اختيار التدخل وعدم الجلوس مكتوفي الأيدي“.



وانتهت المباراة بفوز إيفرتون 1/0 جاء بتوقيع أليكس إيوبي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وقد شهدت طرد آلان من إيفرتون في الدقيقة 83.

ورفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة من 27 مباراة في المركز السابع عشر، في حين جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع عشر.

