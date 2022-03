كشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة المشجع الذي ربط رقبته في القائم خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل (فيديو وصور)

شهدت مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، نزول أحد المشجعين لأرضية الملعب وربط عنقه بالقائم؛ ما أدى لتوقيف اللقاء وتدخل رجال الأمن والمنظمين لتحرير الشاب البالغ من العمر 21 عاما.

وينتمي الشاب لمجموعة تحتج على الحفريات الخاصة بالبحث عن النفط وتطلق على نفسها: ”Just Stop Oil“، وكان اجتياح الشاب للملعب مناسبة لإثارة انتباه الحكومة البريطانية بمطالبها إيقاف الحفريات الخاصة بالبحث عن النفط والحفاظ على البيئة.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن المنظمين احتاجوا وقتا لإطلاق سراح عنق الشاب بسبب وضعه الصعب، كما قام بالنزول على ركبته على خط المرمى ورفض التحرك في حين أن جماهير إيفرتون عبرت عن غضبها من تصرفه.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض جماهير إيفرتون دخلوا الملعب في محاولة لمهاجمة الشاب لكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليهم.

وأصدرت حركة ”Just Stop Oil“ بيانا جاء فيه: ”ركض أحد مشجعي Just Stop Oil الشاب إلى أرضية الملعب خلال مباراة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد اليوم للفت الانتباه إلى مطالبة المجموعة بأن توقف الحكومة جميع الحفريات الجديدة لإمداد الوقود“.

